Конкурсное жюри национального отбора «Евровидения-2021» назвало песню, с которой группа Go-A выступит на конкурсе в Нидерландах. Информация об этом 4 февраля появилась на официальной странице организаторов национального отбора в Instagram

Есть 3 варианта: полноценного «Евровидения» в этом году не будет © eurovision.ua

«На рассмотрение жюри, в состав которого вошли [певица] Джамала, [продюсеры] Евгений Филатов и Руслан Квинта, [представители НОТУ] Ярослав Лодыгин и Дмитрий Хоркин, были поданы три новых композиции: "Рано", "Церковка" и "Шум". Из трех предложенных группой песен единогласно избрали "Шум"», — говорится в публикации.

Музыканты заявили, что выбор жюри не стал для них неожиданностью, так как многие поклонники, услышав этот трек в их соцсетях, просили включить его в конкурсный отбор.

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Ранее из-за выбора песни на Украине разгорелся скандал. Зрителей возмутило, что их права нарушили, так как конкурсное жюри выбрало композицию, не дав людям не только проголосовать, но даже послушать композиции. В итоге отрывки песен были опубликованы, а позже комиссия озвучила и результаты голосования.

Группа Gо-A стала победителем национального отбора на «Евровидении» 2 февраля прошлого года с песней «Соловей». Но песенный конкурс был отменен из-за карантина. Большинство стран-участниц решило не менять своих представителей, так поступила и Украина.

Однако, следуя условиям конкурса, песню пришлось выбирать новую. В 2021 году конкурс будет проведен на арене Ahoy в нидерландском Роттердаме. Мероприятие запланировано на 18, 20 и 22 мая.