Украинская телеведущая Снежана Егорова, которая известна своими скандальными политическими высказываниями, предложила подписчикам обсудить новый закон о языке, опубликовав шутку на эту тему у себя в Facebook 25 января

«—"Мама, а зачем мне учить украинский язык?" — "Потому что без него, сынок, ты не сможешь работать официантом"», — картинку с таким текстом разместила у себя ведущая.

Пост Егоровой вызвал настоящий спор в сети, одни подписчики высказались в поддержку мовы, другие заявили, что новый закон лишь отвлекает внимание населения от реальных насущных проблем страны.

«Я за английский, если не русский, значит, английский! До этого беспредела ничего не имела против украинского. Стихи Шевченко на память знаю еще со школы. А вот теперь из принципа — бойкот!», «Какая разница, на каком языке просить милостыню? Или украинцу больше подадут?» — прокомментировали подписчики.

В субботу, 16 января, на Украине вступила в силу норма закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», обязывающая поставщиков услуг обслуживать потребителей исключительно на украинском языке.

Снежана Егорова известна своими хлесткими высказываниями, например, в августе прошлого года ведущая получила свою дозу хейта от националистов, когда нелестно отозвалась об интеллекте солдат, воюющих против жителей Донбасса.

Позже написала некролог Украине и высказалась о политике Киева в Донбассе.