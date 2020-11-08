Ведущая Снежана Егорова вызвала бурю негодования в свой адрес, после того, как опубликовала «некролог» Украине и даже назвала причину смерти. Пост она на днях выложила в Facebook

«Некролог: Молодое и здоровое тело Украины убила затяжная и смертельная болезнь под названием "независимость" 1991-2014 г.г. Всех чертей, активистов, нациков, рогулей и прочих умственно-отсталых прошу не беспокоить. Я не дипломированный врач и не могу помочь Вам излечиться», — написала телеведущая.

«Как же ты надоела. Не хорони Украину. Всё будет хорошо», «Рановато хоронить страну в которой живёшь», «Ну, чтобы избавить дурака от головной боли не обязательно иметь диплом врача! Иногда, просто, достаточно иметь…"портативную" гильотину!», — разделились мнения подписчиков.

Егорова известна своими хлесткими высказываниями, например, в августе ведущая получила свою дозу хейта от националистов, когда нелестно отозвалась об интеллекте солдат, воюющих против жителей Донбасса.