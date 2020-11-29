По словам Егоровой, украинская власть полностью дискредитировала себя своими действиями в Донбассе и «разношерстными заявлениями». Кроме того, актриса раскритиковала команду Зеленского за назначение непрофессионалов на государственные посты.
Егорова заявила, что Украина за последние 30 лет независимости превратилась в государство-мутант который «пожирает» своих собственных людей. Она отметила, что имеет в виду не только погибших во время военных действий в Донбассе, но и мирных жителей, которые лишены нормальной жизни на протяжении нескольких лет.
«Уже есть целые поколения детей, которые пошли в школу и не знают, что такое жить в мире», — сказала Егорова.
По словам Егоровой, жители Донбасса уже не хотят «ни в какую Украину», а жители русскоязычных регионов страны жители недовольны закрытием русскоязычных школ, переписыванием учебников, новой интерпретацией исторических фактов.