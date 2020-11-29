Украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова в эфире телеканала «Наш» 29 ноября раскритиковала политику Киева в Донбассе после заявления Министерства реинтеграции о планах по проведению в регионе декоммунизации после его возвращения в состав Украины

По словам Егоровой, украинская власть полностью дискредитировала себя своими действиями в Донбассе и «разношерстными заявлениями». Кроме того, актриса раскритиковала команду Зеленского за назначение непрофессионалов на государственные посты.

Окопы и беспилотники: как на Украине и в Донбассе учли опыт Карабаха © REUTERS, Aziz Karimov

«Уже есть целые поколения детей, которые пошли в школу и не знают, что такое жить в мире», — сказала Егорова.

По словам Егоровой, жители Донбасса уже не хотят «ни в какую Украину», а жители русскоязычных регионов страны жители недовольны закрытием русскоязычных школ, переписыванием учебников, новой интерпретацией исторических фактов.