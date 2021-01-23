Кимберли пояснила, что Байден отменит указы Трампа по сокращению регулирования экономики и частично обеспечит государственную защиту для населения.
Однако, по ее словам, новый глава Белого дома стремится проводить политику жесткой экономии и поэтому не примет правительственных программ, «которые действительно нужны стране».
Кимберли добавила, что в США продолжится политика неолиберализма, но с налетом прогрессивной политики. При этом, отметила она, политики более левых взглядов в значительной степени перестали действовать как оппозиционная сила.
«Во внешней политике мы не увидим больших изменений. Вчера его кандидат на пост госсекретаря Энтони Блинкен выразил поддержку политике Трампа на слушаниях по утверждению его кандидатуры. Посольство США останется в Иерусалиме, они продолжат признавать Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы, и Блинкен также заявил, что Китай совершает геноцид против уйгуров», — рассказала журналистка.
Полностью интервью можно прочитать здесь.