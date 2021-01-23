При новом президенте США Джо Байдене частично изменится внутренняя политика страны, однако во внешней политике в целом сохранится курс администрации Дональда Трампа. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказала журналистка и писательница из Нью-Йорка Маргарет Кимберли

Кимберли пояснила, что Байден отменит указы Трампа по сокращению регулирования экономики и частично обеспечит государственную защиту для населения.

Блинкен сообщил о планах Байдена насчет «Северного потока – 2» © РИА Новости, Дмитрий Лельчук | Перейти в фотобанк

Кимберли добавила, что в США продолжится политика неолиберализма, но с налетом прогрессивной политики. При этом, отметила она, политики более левых взглядов в значительной степени перестали действовать как оппозиционная сила.

«Во внешней политике мы не увидим больших изменений. Вчера его кандидат на пост госсекретаря Энтони Блинкен выразил поддержку политике Трампа на слушаниях по утверждению его кандидатуры. Посольство США останется в Иерусалиме, они продолжат признавать Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы, и Блинкен также заявил, что Китай совершает геноцид против уйгуров», — рассказала журналистка.

Полностью интервью можно прочитать здесь.