Украинская певица Яна Соломко объяснила подписчикам, что ее заставило переехать в Россию. Соответствующий пост девушка разместила на своей странице в Instagram 20 января

Блогерша из Киева, якобы признавшаяся в любви к России, попала на «Миротворец» © di.rubens/Инстаграм

«Я бы с удовольствием пела в Украине для моих любимых соотечественников. Но, к сожалению, в последнее время в нашей стране создали такие условия, что многим людям приходится зарабатывать за пределами Украины. Им надо кормить семьи! Я пою для всех, кому нравится мое творчество! У артистов нет границ!» — написала Соломко.

«Позор! Скатертью дорога! Зарабатывай, дорогая», «Как это гадко, Яна! Фу! Подавитесь теми деньгами! Слава Украине! Вам — позор», «Я была лучшего мнения о тебе, жесть», — такие комментарии появились под признанием артистки о переезде.

В это же время на Украине: Олю Полякову пристыдили за несоблюдение закона о языке, который она яро поддерживала.

Свою долю хейта за работу в России периодически получает и другая украинская певица, Ани Лорак, но в итоге это не помешало ей купить в Подмосковье особняк и стать соседкой Лепса, Волочковой и Михайлова.

Еще одной украинской исполнительнице Кире Мазур и без переезда до такой степени надоели нападки «патриотов» на ее русскую речь, что она ответила им: «В любом случае я буду собой, и мне наср*ть» — и заявила, что именно такое поведение ее соотечественников заставляет нормальных украинцев покидать страну.