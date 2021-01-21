Исполнительница призналась, что ей пришлось переехать в Москву, чтобы реализовать себя и заработать, ведь на родине возможностей для этого все меньше.
«Я бы с удовольствием пела в Украине для моих любимых соотечественников. Но, к сожалению, в последнее время в нашей стране создали такие условия, что многим людям приходится зарабатывать за пределами Украины. Им надо кормить семьи! Я пою для всех, кому нравится мое творчество! У артистов нет границ!» — написала Соломко.
«Позор! Скатертью дорога! Зарабатывай, дорогая», «Как это гадко, Яна! Фу! Подавитесь теми деньгами! Слава Украине! Вам — позор», «Я была лучшего мнения о тебе, жесть», — такие комментарии появились под признанием артистки о переезде.
В это же время на Украине: Олю Полякову пристыдили за несоблюдение закона о языке, который она яро поддерживала.
Свою долю хейта за работу в России периодически получает и другая украинская певица, Ани Лорак, но в итоге это не помешало ей купить в Подмосковье особняк и стать соседкой Лепса, Волочковой и Михайлова.
Еще одной украинской исполнительнице Кире Мазур и без переезда до такой степени надоели нападки «патриотов» на ее русскую речь, что она ответила им: «В любом случае я буду собой, и мне наср*ть» — и заявила, что именно такое поведение ее соотечественников заставляет нормальных украинцев покидать страну.