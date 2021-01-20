Экс-президент США Дональд Трамп крайне противоречивый политик, соответственно, и срок у него был такой же противоречивый. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант

Мрачный символизм инаугурации Байдена © AP, Andrew Harnik Владимир] Путин и Трамп найдут общий язык.

«Но, как мы видим, сама система американская, даже если Трамп и хотел, не дала ему улучшить американо-российские отношения. И он весь срок провел, сражаясь с этой системой, и, наверное, потратил слишком много усилий, потому как особых успехов не достиг, и его эта система съела в итоге», — считает эксперт.

По мнению Алексея Дзерманта, Трамп не исполнил позитивно свою миссию, хотя, например, вывел отношения США и их союзников по трансатлантическому блоку в прагматическую денежную фазу. По его словам, американские элиты будут пытаться вернуть это назад.

Президентские выборы в США, победителем которых стал кандидат от демократов Джо Байден, состоялись 3 ноября прошлого года. Действующий президент США Дональд Трамп не признал свое поражение, его юристы обратились с исками в суды, требуя расследовать многочисленные случаи фальсификации подсчета голосов избирателей.

Байден заручился поддержкой большинства в коллегии выборщиков, за него отдали 302 голоса при необходимом минимуме в 270.

Сторонники Дональда Трампа 6 января ворвались в здание Конгресса США, сорвав заседание сената и палаты представителей, на котором должна была быть официально оформлена победа Байдена. Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четверо протестующих и один полицейский погибли. Инаугурация Джо Байдена проходит 20 января при беспрецедентных мерах безопасности.