Изначально возлагались надежды на то, что будет потепление отношений, по крайней мере, между США и Россией, высказывались предположения, что [президент РФ Владимир] Путин и Трамп найдут общий язык.
«Но, как мы видим, сама система американская, даже если Трамп и хотел, не дала ему улучшить американо-российские отношения. И он весь срок провел, сражаясь с этой системой, и, наверное, потратил слишком много усилий, потому как особых успехов не достиг, и его эта система съела в итоге», — считает эксперт.
По мнению Алексея Дзерманта, Трамп не исполнил позитивно свою миссию, хотя, например, вывел отношения США и их союзников по трансатлантическому блоку в прагматическую денежную фазу. По его словам, американские элиты будут пытаться вернуть это назад.
Президентские выборы в США, победителем которых стал кандидат от демократов Джо Байден, состоялись 3 ноября прошлого года. Действующий президент США Дональд Трамп не признал свое поражение, его юристы обратились с исками в суды, требуя расследовать многочисленные случаи фальсификации подсчета голосов избирателей.
Байден заручился поддержкой большинства в коллегии выборщиков, за него отдали 302 голоса при необходимом минимуме в 270.
Сторонники Дональда Трампа 6 января ворвались в здание Конгресса США, сорвав заседание сената и палаты представителей, на котором должна была быть официально оформлена победа Байдена. Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четверо протестующих и один полицейский погибли. Инаугурация Джо Байдена проходит 20 января при беспрецедентных мерах безопасности.