Блогер из Киева, известная в TikTok под ником di.rubens, объявила о своем намерении подать в суд на офицера украинской армии Анатолия Штефана с позывным Штирлиц за публикацию ролика с ее участием. Соответствующее видеообращение она разместила в своем Instagram 19 января

Украинцы ломанулись в российскую версию проекта Зеленского © Facebook, Владимир Зеленский

«В ответ на неправомерные действия офицера, направленные против меня, я готовлю материалы для открытия уголовного дела, а также собираю документы для открытия судебного производства. Данная ситуация рассматривается в Министерстве обороны», — заявила блогерша.

Штефан уже ответил ей в своем Facebook, назвав ее ответ «нонсенсом» и заявив, что видео было в сети блогера, но она сама его удалила, заметая следы.

«Знакомьтесь — позор украинской армии! Именно так мне решила ответить блогерша di.rubens, которая, улыбаясь, заявила о приверженности России на майдане Незалежности на видео, которое я распространил. На видео, которое было в открытом доступе, но потом они его удалили. Она решила пойти другим путем, чем принести свои извинения», — заявил сотрудник ВСУ.

История началась с того, что в сети появилось видео, где блогерша di.rubens отвечает на вопросы другого блогера, выбирая одну из двух названных им стран. Так, из пары Россия—США и Россия—Белоруссия девушка называет Россию, а на предложение выбрать между Россией и Украиной di.rubens нехотя, а потом со смехом говорит: «Россия». Какой конкретно критерий выбора был предложен девушке — осталось за кадром.

На ролик обратил внимание вэсэушник Анатолий Штефан, написавший «Вот тебе и патриотическое воспитание», и назвал поступок девушки постыдным. Возмутило видео и других националистически настроенных граждан Украины, тем более что ролик был снят на Майдане.

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