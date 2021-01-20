«Лиза сегодня на колядках в школе», — гласит надпись к публикации.
К ней прикреплена и серия снимков, где Лиза выходит на улицу в славянском сарафане и шапочке в виде коровы. Пост собрал почти 18 тысяч лайков и более 200 восторженных комментариев, часть из которых написана на украинском языке.
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Двойняшки Гарри и Лиза родились у Пугачевой и Галкина осенью 2013 года, сейчас дети ходят в 1 класс частной школы и живут с родителями в семейном замке в деревне Грязи Московской области.
Интерес поклонников к малышам прикован с самого их рождения с помощью суррогатной матери. Сейчас у первоклашек уже есть свои страницы в сети Instagram. У Гарри на данный момент 192 тысячи подписчиков, а у Лизы — 757.