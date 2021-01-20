Младшая дочь певицы Аллы Пугачевой Лиза Галкина отправилась на колядки вместе с педагогами и другими детьми. Соответствующий пост появился на странице девочки в Instagram 19 января

«Лиза сегодня на колядках в школе», — гласит надпись к публикации.

Пугачеву заподозрили в сектантстве © Алла Пугачева/Инстаграм

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Двойняшки Гарри и Лиза родились у Пугачевой и Галкина осенью 2013 года, сейчас дети ходят в 1 класс частной школы и живут с родителями в семейном замке в деревне Грязи Московской области.

Интерес поклонников к малышам прикован с самого их рождения с помощью суррогатной матери. Сейчас у первоклашек уже есть свои страницы в сети Instagram. У Гарри на данный момент 192 тысячи подписчиков, а у Лизы — 757.