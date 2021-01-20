Исполнительница Лика Стар, она же Лика Павлова, рассказала журналистам, что случайно попала в эфир новой программы про певицу Аллу Пугачеву, которая оказалась посвящена конфликтам Примадонны с другими звездами. Об этом сообщили «Дни.ру» 20 января

Галкин показал фото знакомства Пугачевой со свекровью 40-летней давности © Максим Галкин/Инстаграм Лики Стар, новая передача «В тени Примадонны» появилась благодаря обману сотрудников СМИ, которые пригласили селебрити поговорить об их творчестве и планах, а в итоге получился разговор о разборках с Пугачевой и ее плохом характере.

Певица заявила, что информация о завершении ее музыкальной карьеры из-за Пугачевой — ложь и «Алла Борисовна никогда не перекрывала кислород». Артистка пояснила, что конфликт со старшей коллегой, конечно, был, но причиной ее переезда в Италию стало желание посвятить себя личной жизни.

К слову, недовольство со стороны Пугачевой, по информации СМИ, было связано с интимными отношениями между Стар и певцом Владимиром Пресняковым, который на тот момент состоял в браке с Кристиной Орбакайте.

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Стар требует у руководства телеканала «ТВ Центр», где должен выйти выпуск «В тени Примадонны», изъять программу из эфира. А саму Пугачеву обвиняет в равнодушии к подобным сплетням, заявляя, что на ее месте давно бы со всеми разобралась.

«Сказала бы: "Ребят, вы что тут разводите, вообще? Еще раз такое выйдет — засужу весь канал!" Поэтому хотелось бы сказать Пугачевой: "Алла Борисовна, выходите из тени!"» — сказала Лика Стар.