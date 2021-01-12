Новая пассия 73-летнего продюсера Бари Алибасова 32-летняя Виктория Полторацкая намерена получить от артиста деньги за рождение ребенка, а также часть недвижимости и все наследство. Об этом она заявила в эфире программы «На самом деле» на «Первом канале» 11 января

Помощница продюсера, а по совместительству его любовница потребовала от Алибасова 10 миллионов на рождение ребенка, штамп в паспорте о браке и права на недвижимость артиста, несмотря на то что у него уже есть наследник и полный тезка Бари Алибасов.

На Бари Алибасова могло произойти покушение, продюсера берут под охрану в больнице © Бари Алибасов/Инстаграм

«Как любая женщина, я вправе требовать для своих детей», — сказала Полторацкая, уточнив, что собирается родить продюсеру двух, а может, и трех наследников.

По словам представителя Алибасова Вадима Горжанкина, на данный момент девушка уже потратила около 15 миллионов рублей со счета продюсера.

К слову, первенца родители хотят назвать Пандемия или Ковид.

В последнее время имя Алибасова часто мелькает в новостных лентах. ​Летом 2019 года, по его словам, продюсер случайно выпил чистящее средство, спутав его с соком, а в конце 2020 года попал в больницу из-за передозировки средства для повышения потенции. Артист утверждает, что просто перепутал таблетки.

Позже стало известно, что Алибасов составил завещание, где в качестве наследника указана его обезьяна Маша. В конце 2020 года продюсер развелся со своей супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной. По ее словам, муж продал ее квартиру без ее ведома и потратил все деньги.

Ранее издание Украина.ру сообщало о том, что Адвокат Алибасов отговаривает продюсера от самоубийства.