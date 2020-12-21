Продюсер Бари Алибасов изъявил желание покончить с собой. Об этом на днях в Twitter сообщил его адвокат Сергей Жорин. При этом артист не так давно составил весьма необычное завещание

«Позвонил Алибасов. Спросил, как лучше покончить с собой. Говорит, устал жить», — написал адвокат.

«Вешается пусть», «У Малахова в прямом эфире», «И каков был Ваш совет в качестве юриста?» — отреагировали подписчики правозащитника.

Алибасов оригинально распорядился завещанием © Бари Алибасов/Инстаграм

Позвонил Алибасов. Спросил, как лучше покончить с собой. Говорит, устал жить — Сергей Жорин (@Zhorin_Sergei) December 19, 2020

​Летом 2019 года Бари Алибасов, по его словам, случайно выпил чистящее средство, спутав его с соком, а в конце 2020 года имя артиста вновь появилось в новостных лентах уже с информацией о передозировке средства для повышения потенции. Продюсер утверждает, что просто перепутал таблетки.

Несколько дней назад стало известно, что продюсер составил завещание, где в качестве наследника указана обезьяна Маша, принадлежащая Алибасову.