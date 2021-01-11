В феврале 2020 года Успенская и Плаксина сильно поругались. Дочь звездной матери уехала жить в США к отцу. Женщина не работает, ее содержат родители, однако живых денег ей не дают, а покупают продукты и оплачивают все необходимое. Родные опасаются, что наличные девушка может потратить на наркотики.
Несколько дней назад дочь Успенской поздравила своих подписчиков с Рождеством, пожелав им радости. В ответ получила комментарий от Пугачевой.
«Не ругайся матом и будет тебе радость», — написал фан-аккаунт примадонны.
Многие подписчики решили, что на самом деле имелась в виду фраза «не ругайся с матерью», но помешала автозамена. В любом случае в начале 2021 года Успенская заявила, что наконец-то помирилась с дочерью.
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