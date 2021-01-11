Певица Алла Пугачева обратилась к дочери своей коллеги Любови Успенской Татьяне Плаксиной с конкретным предложением по достижению счастья и хорошего настроения. Соответствующий комментарий был оставлен на днях на странице Плаксиной в Instagram официальным фан-аккаунтом Пугачевой

В феврале 2020 года Успенская и Плаксина сильно поругались. Дочь звездной матери уехала жить в США к отцу. Женщина не работает, ее содержат родители, однако живых денег ей не дают, а покупают продукты и оплачивают все необходимое. Родные опасаются, что наличные девушка может потратить на наркотики.

«Пусть все вернется, кроме политики»: Галкин спровоцировал дискуссию о России и Украине © Алла Пугачева/Инстаграм

«Не ругайся матом и будет тебе радость», — написал фан-аккаунт примадонны.

Многие подписчики решили, что на самом деле имелась в виду фраза «не ругайся с матерью», но помешала автозамена. В любом случае в начале 2021 года Успенская заявила, что наконец-то помирилась с дочерью.

Читайте также: Успенская удивила фанатов познаниями украинского языка.