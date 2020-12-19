Исполнительница опубликовала в соцсети свое фото, где она лежит я в ярком желтом платье, а над ней — звездное небо.
«Смотрю на небо, и тихо мечтаю…», — подписала она публикацию артистка на украинском языке.
Многие подписчики тут же отреагировали и продолжили стихотворение украинского поэта Александра Петренко: «Почему я не сокол, почему не летаю». Большинство поклонников в ответ на украинские строчки Успенской тоже написали по-украински. Но были и те, кого удивил язык, выбранный исполнительницей.
«Откуда украинский язык знаете?» — спросил один из пользователей.
Любовь Успенская родилась в Киеве, в 1977 году эмигрировала в Италию, позже в США, но в итоге осталась жить и работать в Москве.