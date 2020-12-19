Певица украинского происхождения Любовь Успенская удивила подписчиков постом на украинском языке, который она разместила в Instagram 17 декабря

Обматеривший украинские власти Моргенштерн снова собрался на Украину © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

«Смотрю на небо, и тихо мечтаю…», — подписала она публикацию артистка на украинском языке.

Многие подписчики тут же отреагировали и продолжили стихотворение украинского поэта Александра Петренко: «Почему я не сокол, почему не летаю». Большинство поклонников в ответ на украинские строчки Успенской тоже написали по-украински. Но были и те, кого удивил язык, выбранный исполнительницей.

«Откуда украинский язык знаете?» — спросил один из пользователей.

Любовь Успенская родилась в Киеве, в 1977 году эмигрировала в Италию, позже в США, но в итоге осталась жить и работать в Москве.