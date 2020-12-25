Причиной расставания, по словам представителя Алибасова Вадима Горжанкина, стал вечный квартирный вопрос. Желая обезопасить свое имущество от родни, Шукшина переписала свою однокомнатную квартиру в Москве за 10 миллионов на новоиспеченного супруга. По договоренности, позже он должен был передать недвижимость внукам артистки.
Однако продюсер слово не сдержал и продал однушку, так как, по его словам, нуждался в средствах на лечение. А претензии жены публично назвал проявлением бессердечия и жадности, что, по словам пиарщика Алибасова, стало настоящей пощечиной для Шукшиной.
«Последний год выдался для Бари Каримовича крайне сложным: сначала его обокрали, потом было следствие о покушении на убийство, затем он серьезно заболел, теперь вот семья распалась. Но Алибасов ни в чем не виноват. Он продал квартиру, имея на это полное право, будучи законным хозяином, чтобы выручить деньги на лечение», — заявил представитель.
По его словам, Шукшина потребовала вернуть средства с продажи квартиры только тогда, когда большая часть из них была потрачена на восстановление здоровья, чем «поставила продюсера в очень сложное положение».
Ранее мы писали о том, что суд разрешил Алибасову платить алименты столько, сколько он хочет и Алибасов оставил наследство своей макаке Маше.