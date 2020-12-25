В четверг, 24 декабря, 73-летний продюсер Бари Алибасов и 82-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина официально развелись, пробыв супругами всего около двух лет. Вот только полюбовно расстаться звезды не смогли, сообщила «Экспресс газета» 24 декабря

Причиной расставания, по словам представителя Алибасова Вадима Горжанкина, стал вечный квартирный вопрос. Желая обезопасить свое имущество от родни, Шукшина переписала свою однокомнатную квартиру в Москве за 10 миллионов на новоиспеченного супруга. По договоренности, позже он должен был передать недвижимость внукам артистки.

Адвокат Алибасова отговаривает продюсера от самоубийства © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

«Последний год выдался для Бари Каримовича крайне сложным: сначала его обокрали, потом было следствие о покушении на убийство, затем он серьезно заболел, теперь вот семья распалась. Но Алибасов ни в чем не виноват. Он продал квартиру, имея на это полное право, будучи законным хозяином, чтобы выручить деньги на лечение», — заявил представитель.

По его словам, Шукшина потребовала вернуть средства с продажи квартиры только тогда, когда большая часть из них была потрачена на восстановление здоровья, чем «поставила продюсера в очень сложное положение».

Ранее мы писали о том, что суд разрешил Алибасову платить алименты столько, сколько он хочет и Алибасов оставил наследство своей макаке Маше.