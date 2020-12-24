Адвокат Алибасова-младшего рассказал, что изначально женщина просила миллион рублей в месяц на содержание ребенка, однако суд принял другое решение.
«Сумма была взята "с потолка" и ничем не была обоснована, вследствие чего суд прислушался к моим доводам и взыскал алименты в размере одной четверти от заработка или иного дохода моего доверителя, что его вполне устраивает», — прокомментировал юрист.
Формулировка «четверть от заработка», уточнил адвокат, значит, что теперь сумма алиментов будет зависеть от самого Алибасова, если он не будет декларировать свои доходы, то женщине придется довольствоваться алиментами в 5 тысяч рублей.
На четверг, 24 декабря, намечен бракоразводный процесс и Алибасова-старшего, продюсер с 2018 года женат на актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Ранее стало известно, что адвокат Алибасова отговаривает продюсера от самоубийства и что продюсер оригинально распорядился завещанием.