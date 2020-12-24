Сын продюсера группы «На-На» 35-летний Бари Алибасов — младший развелся со второй женой. Бывшая супруга Виолетта Гришина после этого сразу же подала в суд заявление о выплате алиментов на их общего ребенка, сообщил сайт «Комсомольской правды» 23 декабря

Принял себя: стало известно о состоянии Бориса Моисеева © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

«Сумма была взята "с потолка" и ничем не была обоснована, вследствие чего суд прислушался к моим доводам и взыскал алименты в размере одной четверти от заработка или иного дохода моего доверителя, что его вполне устраивает», — прокомментировал юрист.

Формулировка «четверть от заработка», уточнил адвокат, значит, что теперь сумма алиментов будет зависеть от самого Алибасова, если он не будет декларировать свои доходы, то женщине придется довольствоваться алиментами в 5 тысяч рублей.

На четверг, 24 декабря, намечен бракоразводный процесс и Алибасова-старшего, продюсер с 2018 года женат на актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Ранее стало известно, что адвокат Алибасова отговаривает продюсера от самоубийства и что продюсер оригинально распорядился завещанием.