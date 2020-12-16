Продюсер Бари Алибасов, имя которого в последнее время появляется только в новостях с пометкой «чрезвычайное происшествие», заявил, что разочаровался в родственниках и друзьях и решил оставить наследство своей обезьяне Маше. Об этом сообщил «Московский комсомолец» 15 декабря

«Мы с Бари Каримовичем прорабатываем алгоритм обеспечения достойного существования обезьяны в случае кончины продюсера. Механизм возложения обязанностей по содержанию домашнего животного на исполнителя завещания предусмотрен гражданским законодательством», — прокомментировал ситуацию адвокат продюсера Роман Кандауров.

Правозащитник добавил, что сейчас животному 7 лет, но при должном уходе яванские макаки доживают до 25, а с учетом того, что Алибасов вписал содержание Маши в завещание, хорошие условия животному точно будут обеспечены.

Надо ампутировать: бывшая возлюбленная Алибасова шокировала заявлением © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

Летом 2019 года Бари Алибасов, по его словам, случайно выпил чистящее средство, спутав его с соком, а в конце 2020 имя артиста вновь появилось в новостных лентах уже с информацией о передозировке средством для повышения потенции.

Продюсер утверждает, что просто перепутал таблетки. По одной из версий, перемешала лекарства артиста именно его макака Маша.