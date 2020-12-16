«Мы с Бари Каримовичем прорабатываем алгоритм обеспечения достойного существования обезьяны в случае кончины продюсера. Механизм возложения обязанностей по содержанию домашнего животного на исполнителя завещания предусмотрен гражданским законодательством», — прокомментировал ситуацию адвокат продюсера Роман Кандауров.
Правозащитник добавил, что сейчас животному 7 лет, но при должном уходе яванские макаки доживают до 25, а с учетом того, что Алибасов вписал содержание Маши в завещание, хорошие условия животному точно будут обеспечены.
Так, в завещании предусмотрено место обитания макаки, сумма ежедневных трат на кормление, одежду, игрушки и ветеринаров и даже зоопсихолога.
Летом 2019 года Бари Алибасов, по его словам, случайно выпил чистящее средство, спутав его с соком, а в конце 2020 имя артиста вновь появилось в новостных лентах уже с информацией о передозировке средством для повышения потенции.
Продюсер утверждает, что просто перепутал таблетки. По одной из версий, перемешала лекарства артиста именно его макака Маша.