Клопотенко заявил, что публичному человеку построить личную жизнь гораздо сложнее, потому что времени на нее почти нет, да и само медийное лицо всегда на виду, это тоже не для всех.
«Сейчас работа и реформы в Украине являются моими спутницами по жизни. О тебе всегда можно все загуглить и узнать. Добавьте к этому активный график жизни, и вы меня поймете. Однако, возможно, я еще не нашел ту самую», — сказал кулинар.
Он добавил, что работа для него является приоритетом, хотя он иногда и вспоминает об одиночестве, но ненадолго, так как времени на мысли почти нет.
Ранее украинский ведущий Евгений Клопотенко высказывал свою позицию относительно России и россиян. По его словам, Россия — страна-агрессор, которая ведет войну против Украины, поэтому кулинар не видит смысла в контактах с гражданами этого государства.
Кроме того, Клопотенко заявил, что не хочет общаться с россиянами еще и потому, что они якобы «на два уровня ниже ментально» от украинцев.
В 2014 году на Востоке Украины начались военные действия между вооруженными силами страны и добровольными формированиями Донецкой и Луганской Народных Республик, после того как украинская сторона начала обстреливать области, заявившие об автономии и неприятии госпереворота в Киеве.