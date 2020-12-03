Украинский ведущий и кулинар Евгений Клопотенко рассказал журналистам, что у него нет девушки, и причина тому - высокая занятость на работе, ведь не любая женщина выдержит дефицит внимания. Об этом написал OBOZREVATEL 2 декабря

Языковой омбудсмен потребовал искоренить русский язык жестов на Украине © СС0, Pixabay

«Сейчас работа и реформы в Украине являются моими спутницами по жизни. О тебе всегда можно все загуглить и узнать. Добавьте к этому активный график жизни, и вы меня поймете. Однако, возможно, я еще не нашел ту самую», — сказал кулинар.

Он добавил, что работа для него является приоритетом, хотя он иногда и вспоминает об одиночестве, но ненадолго, так как времени на мысли почти нет.

Ранее украинский ведущий Евгений Клопотенко высказывал свою позицию относительно России и россиян. По его словам, Россия — страна-агрессор, которая ведет войну против Украины, поэтому кулинар не видит смысла в контактах с гражданами этого государства.

Кроме того, Клопотенко заявил, что не хочет общаться с россиянами еще и потому, что они якобы «на два уровня ниже ментально» от украинцев.

В 2014 году на Востоке Украины начались военные действия между вооруженными силами страны и добровольными формированиями Донецкой и Луганской Народных Республик, после того как украинская сторона начала обстреливать области, заявившие об автономии и неприятии госпереворота в Киеве.