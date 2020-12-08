Украинский ведущий и кулинар Евгений Клопотенко признался, что его мама очень обеспокоена его холостяцким статусом и подыскивает ему пару в социальных сетях. Об этом шоумен рассказал в эфире программы «Зірковий шлях» на канале «Украина» 7 декабря

Украинский ведущий рассказал, что заменяет ему личную жизнь © Евгений Клопотенко/Инстаграм

Однако шоумен признается, что предыдущие отношения были настолько трагичными для него, что решиться на новые он пока не может и периодически вспоминает свою прошлую любовь.

«Играла музыка из одного очень известного фильма о поварах, я стоял возле своего ресторана и заплакал», — рассказал кулинар.

Евгений Клопотенко победил в кулинарном шоу «МастерШеф» на канале СТБ в 2015 году, также он является сооснователем социального проекта Cult Food, призванного изменить культуру питания украинцев.

Известен шоумен и своей позицией по украинскому вопросу. По словам ведущего, Россия — страна-агрессор, которая ведет войну против Украины, поэтому кулинар не видит смысла в контактах с гражданами этого государства.

Кроме того, Клопотенко заявил, что не хочет общаться с россиянами еще и потому, что они якобы «на два уровня ниже ментально» от украинцев.

В 2014 году на Востоке Украины начались военные действия между вооруженными силами страны и добровольными формированиями Донецкой и Луганской Народных Республик, после того как украинская сторона начала обстреливать области, заявившие об автономии и неприятии госпереворота в Киеве.