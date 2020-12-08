Клопотенко согласился, что он закоренелый холостяк в свои 34 года и личную жизнь ему заменяет работа и «реформы в Украине». На все это, по его словам, уже устала смотреть мама, которая «сбрасывает в Facebook ссылки на невесток».
Однако шоумен признается, что предыдущие отношения были настолько трагичными для него, что решиться на новые он пока не может и периодически вспоминает свою прошлую любовь.
«Играла музыка из одного очень известного фильма о поварах, я стоял возле своего ресторана и заплакал», — рассказал кулинар.
Евгений Клопотенко победил в кулинарном шоу «МастерШеф» на канале СТБ в 2015 году, также он является сооснователем социального проекта Cult Food, призванного изменить культуру питания украинцев.
Известен шоумен и своей позицией по украинскому вопросу. По словам ведущего, Россия — страна-агрессор, которая ведет войну против Украины, поэтому кулинар не видит смысла в контактах с гражданами этого государства.
Кроме того, Клопотенко заявил, что не хочет общаться с россиянами еще и потому, что они якобы «на два уровня ниже ментально» от украинцев.
В 2014 году на Востоке Украины начались военные действия между вооруженными силами страны и добровольными формированиями Донецкой и Луганской Народных Республик, после того как украинская сторона начала обстреливать области, заявившие об автономии и неприятии госпереворота в Киеве.