У Верки Сердючки, которую играет украинский актер Андрей Данилко, обнаружилась дочь. Девушка оказалась уже взрослой гражданкой Польши, которая, ничего не стесняясь, написала о своем родстве с телевизионной проводницей в соцсетях, сообщило агентство «РБК-Украина» 21 декабря

Девушка называет себя в Instagram Джоланта Сердючка и утверждает, что Сердючка является ее мамой, при этом активно поддерживает и защищает украинскую звезду. Интернет-дочь поздравляет свою «маму» с праздниками. Так, в день рождения актера, исполняющего роль проводницы, Андрея Данилко, она опубликовала такой пост.

«Моя любимая мама еще сто лет! Ты самая милая и самая красивая звезда с неба в мире! Мой ангел! С днем рождения! Очень тебя люблю, ваша дочка Джоланта Сердючка», — написала девушка.

Из других ее публикаций понятно, что живет девушка в Польше, следит за событиями в мире, уважает день вышиванки и выступает против запрета абортов.

В отличие от Верки Сердючки, у актера, сыгравшего ее роль, нет детей, Данилко сейчас 47 лет, он ни разу не был женат.