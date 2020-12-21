Девушка называет себя в Instagram Джоланта Сердючка и утверждает, что Сердючка является ее мамой, при этом активно поддерживает и защищает украинскую звезду. Интернет-дочь поздравляет свою «маму» с праздниками. Так, в день рождения актера, исполняющего роль проводницы, Андрея Данилко, она опубликовала такой пост.
«Моя любимая мама еще сто лет! Ты самая милая и самая красивая звезда с неба в мире! Мой ангел! С днем рождения! Очень тебя люблю, ваша дочка Джоланта Сердючка», — написала девушка.
Из других ее публикаций понятно, что живет девушка в Польше, следит за событиями в мире, уважает день вышиванки и выступает против запрета абортов.
В отличие от Верки Сердючки, у актера, сыгравшего ее роль, нет детей, Данилко сейчас 47 лет, он ни разу не был женат.