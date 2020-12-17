Издание вспомнило пикантный момент, как на «Х-факторе» Данилко ущипнул свою коллегу за пятую точку, на что девушка отреагировала, как подобает истинной леди.
«Что ты делаешь, у меня есть муж», — сказала на это певица.
«Ну что ему, жалко, что ли?» — пошутил Данилко.
Как сложатся отношения на этот раз, непонятно. Украинская певица Настя Каменских замужем за продюсером Алексеем Потапенко, известным как Потап. А вот Данилко человек свободный, поэтому не стесняется проявления чувств. Не так давно артиста застукали за разглядыванием пятой точки певицы Оли Поляковой.