Украинский артист Андрей Данилко, известный образом проводницы Верки Сердючки, снова работает в компании певицы Насти Каменских, которую когда-то ущипнул за ягодицы на шоу «Х-фактор», где оба они были судьями. Теперь артисты опять рядом уже в проекте «Маска», написала Politeka.net 17 декабря

Данилко застукали за разглядыванием ягодиц Поляковой — фото © РИА Новости, Валерий Левитин | Перейти в фотобанк

«Что ты делаешь, у меня есть муж», — сказала на это певица.

«Ну что ему, жалко, что ли?» — пошутил Данилко.

Как сложатся отношения на этот раз, непонятно. Украинская певица Настя Каменских замужем за продюсером Алексеем Потапенко, известным как Потап. А вот Данилко человек свободный, поэтому не стесняется проявления чувств. Не так давно артиста застукали за разглядыванием пятой точки певицы Оли Поляковой.