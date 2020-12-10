Украинская певица Оля Полякова поделилась с поклонниками снимками с нового шоу «Маска», которое пока не вышло на экраны. Для съемок исполнительница выбрала образ Ульяны из сериала «Новые мутанты», но обратили внимание фанаты на другого артиста — Андрея Данилко. Снимки можно увидеть в Instagram Поляковой от 9 декабря

Золотое сечение: названа обладательница идеальных ягодиц © commons.wikimedia.org, Alex Carvalho

Еще больше внимания было приковано к случайно попавшему в кадр на нескольких снимках комику Андрею Данилко. На одной из фотографий его взгляд направлен на пятую точку Поляковой.

«Куда Сердючка на 5 фото смотрит?», «Данилко на последней фотке прям Краш», «Лол, сзади что ли Данилко??», «Там прям у него взгляд для мемчика», — пошутили над увиденным подписчики.

Оля Полякова и Андрей Данилко принимают участие в новом украинском шоу «Маска», где они должны будут угадывать появляющихся на сцене медийных персон, лица которых будут скрыты масками. Шоу является репликацией американской программы The Masked Singer.