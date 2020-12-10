Новый образ певицы понравился фанатам, а вот саму артистку многие не узнали, настолько много на ней было косметики, о чем поклонники написали в комментариях. Отдельные подписчики даже заявили, что Полякову как будто заменили на совсем другого человека «лет на 10-15 младше».
Еще больше внимания было приковано к случайно попавшему в кадр на нескольких снимках комику Андрею Данилко. На одной из фотографий его взгляд направлен на пятую точку Поляковой.
«Куда Сердючка на 5 фото смотрит?», «Данилко на последней фотке прям Краш», «Лол, сзади что ли Данилко??», «Там прям у него взгляд для мемчика», — пошутили над увиденным подписчики.
Оля Полякова и Андрей Данилко принимают участие в новом украинском шоу «Маска», где они должны будут угадывать появляющихся на сцене медийных персон, лица которых будут скрыты масками. Шоу является репликацией американской программы The Masked Singer.