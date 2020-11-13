Уничтожение азербайджанскими военными российского вертолета Ми-24 действительно было случайностью. Такое мнение выразил обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в своей колонке для издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Эксперт отметил, что ещё до начала переговоров российские войска из состава 102-й военной базы в Гюмри уже начали развёртывание на армяно-азербайджанской границе, которое происходило скрытно, в ночное время и в регионе, где наличие российских войск ранее не было отмечено.

По его мнению, если бы была нужна масштабная провокация с последствиями, было проще нанести артиллерийский удар по двигавшейся колонне.

«Потери были бы больше, эффект значительно серьёзнее, а объяснить можно было бы такой же ошибкой — в темноте, мол, не видно, русских никогда здесь не было, думали, что армяне атакуют», — написал Ищенко в статье «Карабахский урок для Лукашенко».

Таким образом, к 9 ноября Россия была готова остановить боевые действия и продиктовать сторонам условия перемирия, независимо от их согласия, заключил политолог.

После полутора месяцев ожесточенных боев в Нагорном Карабахе Баку и Ереван при посредничестве России договорились о полном прекращении боевых действий. Армянская сторона согласилась на передачу нескольких районов, а также части территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развёртывается миротворческий контингент РФ в количестве 1960 военнослужащих. В Баку заявили о своей победе, в Ереване проходят массовые акции протеста против премьер-министра Никола Пашиняна.