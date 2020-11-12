Поведение демократов в ходе подсчета на выборах однозначно указывает, что они прибегли к массовой фальсификации, поэтому шансы Джо Байдена занять пост президента США крайне малы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист Анатолий Вассерман

Анатолий Вассерман: Байден плюнет на Минские соглашения, если окажется в Белом доме © РИА Новости, Александр Натрускин

«Конечно, полной гарантии нет, но тем не менее шансов у Трампа с учетом этих обстоятельств больше… Что касается поведения демократов после подведения итогов, если им таки повезет и они сумеют вывести к зданию Верховного суда агрессивную толпу, что судьи просто испугаются, то России в целом и Российской Федерации в частности ничего хорошего от демократов ждать не приходится», — сказал Вассерман.

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По данным американских СМИ победу на выборах президента США одержал кандидат от демократов Джо Байден. Трамп не признал свое поражение. Его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованием расследовать предполагаемые нарушения.