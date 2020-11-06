Юная шведская экоактивистка Грета Тунберг ответила на твит президента США Дональда Трампа, в котором тот требует пересчитать голоса. Свой комментарий 17-летняя Тунберг оставила 5 ноября

Экоактивистка сыронизировала над твитом Трампа в ее адрес, который он опубликовал в декабре 2019 года: в нем президент советовал девушке «поработать над собственным гневом».

«Так смешно. Дональд должен поработать над своим гневом, а потом пойти с другом посмотреть старое доброе кино. Остынь, Дональд, остынь!» — написала Тунберг.

Как не надо делать. США опозорились на весь мир © REUTERS, Steve Marcus Джо Байден. Во многих штатах разница между претендентами на пост президента составляет десятые доли процента.

Штаб Трампа потребовал пересчитать голоса в штате Висконсин, в котором Байден обошел действующего президента на 1%.