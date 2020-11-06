Экоактивистка сыронизировала над твитом Трампа в ее адрес, который он опубликовал в декабре 2019 года: в нем президент советовал девушке «поработать над собственным гневом».

«Так смешно. Дональд должен поработать над своим гневом, а потом пойти с другом посмотреть старое доброе кино. Остынь, Дональд, остынь!» — написала Тунберг.

Как не надо делать. США опозорились на весь мир
Как не надо делать. США опозорились на весь мир
© REUTERS, Steve Marcus
В США продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента страны. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Трамп, и демократ Джо Байден. Во многих штатах разница между претендентами на пост президента составляет десятые доли процента.

Штаб Трампа потребовал пересчитать голоса в штате Висконсин, в котором Байден обошел действующего президента на 1%.