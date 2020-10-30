Приход лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской к власти означает экономический коллапс и развал экономики республики. Об этом директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец сказал в интервью изданию Украина.ру

Белоруссия экономика умирает вне зависимости от забастовок - Суздальцев © РИА Новости, Владимир Трефилов Александру Лукашенко, однако вопреки угрозам начать общенациональную забастовку основная часть белорусских предприятий продолжает работать.

Зубец отметил, что после выборов у оппозиции был определенный уровень доверия со стороны населения, но на сегодняшний день у Тихановской внутри Белоруссии крайне низкий рейтинг — менее 10% по оценке эксперта.

«У нее нет положительной программы. Вот завтра Лукашенко уйдет, вместе с ним растворится его бюрократический аппарат. Где теневой кабинет Тихановской, который она в случае прихода к власти может рассадить на ключевых постах? Этих людей нет. Очевидно, что приход Тихановской к власти означает экономический коллапс и развал белорусской экономики», — заявил экономист.

Он подчеркнул, что белорусы — рациональный народ, которому невозможно продать «идею свободы и воздушных шариков без понимания того, что мы будем завтра есть».

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд государств заявили о непризнании легитимности президента.

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