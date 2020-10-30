Белоруссия экономика умирает вне зависимости от забастовок - Суздальцев
Белоруссия экономика умирает вне зависимости от забастовок - Суздальцев
© РИА Новости, Владимир Трефилов
На днях истек срок ультиматума Тихановской главе государства Александру Лукашенко, однако вопреки угрозам начать общенациональную забастовку основная часть белорусских предприятий продолжает работать.

Зубец отметил, что после выборов у оппозиции был определенный уровень доверия со стороны населения, но на сегодняшний день у Тихановской внутри Белоруссии крайне низкий рейтинг — менее 10% по оценке эксперта.

«У нее нет положительной программы. Вот завтра Лукашенко уйдет, вместе с ним растворится его бюрократический аппарат. Где теневой кабинет Тихановской, который она в случае прихода к власти может рассадить на ключевых постах? Этих людей нет. Очевидно, что приход Тихановской к власти означает экономический коллапс и развал белорусской экономики», — заявил экономист.

Он подчеркнул, что белорусы — рациональный народ, которому невозможно продать «идею свободы и воздушных шариков без понимания того, что мы будем завтра есть».

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд государств заявили о непризнании легитимности президента.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.