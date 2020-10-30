Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько не исключил, что во время разговора с госсекретарем США Майком Помпео президент Белоруссии Александр Лукашенко пытался «поторговать суверенитетом» Белоруссии. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру

Суздальцев объяснил, почему Помпео позвонил Лукашенко именно сейчас © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Лукашенко пожелал успехов президенту США Дональду Трампу на предстоящих выборах.

«С моей точки зрения, это несколько недальновидно, потому что результаты выборов президента США неочевидны… И если выиграет [Джо] Байден, то это осложнит отношения Лукашенко с американским истеблишментом… Для американцев Лукашенко все равно токсичный актив. Они понимают, что через несколько лет он все равно уйдет», — отметил Безпалько.

Он также рассказал, что в экспертной среде есть предположение, что во время разговора с Помпео была попытка некоего торга, когда Лукашенко хотел «продать» постепенный выход Минска из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Союзного государства в обмен на финансово-экономическую и политическую поддержку со стороны США.

В целом, по данным эксперта, звонок по-разному подавался в американских и белорусских СМИ: в США это сдержанно прокомментировали, а в Минске преподнесли едва ли не как факт признания легитимности Лукашенко, хотя американцы четко заявили, что Лукашенко остается легитимным до 5 ноября.

Выборы президента США пройдут 3 ноября. Основными кандидатами являются демократ Байден и республиканец Трамп.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.