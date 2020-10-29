По его словам, сегодня перед Россией стоит альтернатива: Лукашенко или Тихановская. И если Россия не поддерживает Лукашенко, это автоматически означает поддержку Тихановской.
«Поддержать Тихановскую — значит поставить крест на российских интересах в Белоруссии и крест на самой Белоруссии, чего Россия не хочет. Россия не хочет экономического, политического и социального краха Белоруссии. Поэтому поддерживать Тихановскую в ущерб Белоруссии точно никто не будет», — рассказал эксперт.
Алексей Зубец добавил, что режим Лукашенко в том виде, в котором он существует, нежизнеспособен. Поэтому сейчас задача — протянуть время, снять эту вилку Тихановская — Лукашенко. Когда она будет снята, зайдет разговор о реформах в Белоруссии, которые приведут к изменению системы власти.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Новый всплеск протестной активности в Белоруссии начался с 26 октября после того, как бывший оппозиционный кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила всеобщую забастовку. Требования протестующих остаются неизменными на протяжении почти трех месяцев: отставка действующего руководства страны, прекращение насилия со стороны силовиков.