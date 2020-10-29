Россия поддерживает Александра Лукашенко не потому, что ей нравится личность действующего президента Белоруссии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец

Лукашенко большой и маленький. Как власть и оппозиция Белоруссии имитируют бурную деятельность © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Поддержать Тихановскую — значит поставить крест на российских интересах в Белоруссии и крест на самой Белоруссии, чего Россия не хочет. Россия не хочет экономического, политического и социального краха Белоруссии. Поэтому поддерживать Тихановскую в ущерб Белоруссии точно никто не будет», — рассказал эксперт.

Алексей Зубец добавил, что режим Лукашенко в том виде, в котором он существует, нежизнеспособен. Поэтому сейчас задача — протянуть время, снять эту вилку Тихановская — Лукашенко. Когда она будет снята, зайдет разговор о реформах в Белоруссии, которые приведут к изменению системы власти.

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Новый всплеск протестной активности в Белоруссии начался с 26 октября после того, как бывший оппозиционный кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила всеобщую забастовку. Требования протестующих остаются неизменными на протяжении почти трех месяцев: отставка действующего руководства страны, прекращение насилия со стороны силовиков.