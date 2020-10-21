Как сказал в интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий, после прихода к власти президента США Дональда Трампа, сосредоточившегося на американских делах, чиновники на Украине были в растерянности, они не знали, с кем можно посоветоваться, а спепредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер на их вопросы ответить не мог

Эксперт уверен, что украинские политики не только не боятся, что в случае прихода к власти бывшего вице-президента Джо Байдена Вашингтон восстановит внешнее управление над их страной, как это было во времена президентства Барака Обамы, а, наоборот, очень ждут этого.

«Они все 4 года находятся в такой растерянности, не понимают что им делать, это такой разрыв, когда вместо целого вице-президента страной пытались руководить, они обращались к Курту Волкеру, а он говорит: «А я не знаю что делать… Я не умею создавать демократии, европейские ценности». Это не тот уровень человека, чтобы руководить Украиной извне. Поэтому в некотором смысле целый ряд людей на Украине ждёт, что сейчас придёт Байден и назначит серьёзного человека на Украине, они хотя бы будут знать, к кому бегать. Сейчас если что-то происходит, не к кому бежать. Кто решит наш вопрос, кто разводящий? А тут у них есть ощущение, что разводящий будет назначен», — сказал в интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий. Судьба сателлита. На всех этажах украинской власти замерли в ожидании того, кто станет президентом в США © AP, Visar Kryeziu

Предыдущая администрация Белого дома оказывала помощь активистам майдана. Джо Байден, который, будучи вице-президентом США, курировал украинское направление, и помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд приезжали в Киев в разгар акций протестов. После прихода к власти республиканца Дональда Трампа Вашингтон перестал уделять так много внимания Украине, сосредоточившись на внутренних проблемах.

«Конечно, есть ещё большое ощущение, что те люди, которые попытались сотрудничать с администрацией Трампа или его личным адвокатом Руди Джулиани, будут сильно наказаны, но в целом для людей, которые под внешним управлением ходили, ничего такого, они уже давным-давно отказались от суверенитета, им нужно, чтобы пришёл американский дядя и управлял ими. А вот для народа это, конечно, полный alles — придут начнут копаться и по второму разу деньги стричь», — заявил Дробницкий.

В разгар процедуры импичмента в отношении Трампа Джулиани в декабре 2019 года летал в Киев на встречу с бывшими высокопоставленными украинскими политиками, чтобы собрать компромат на Джо Байдена. В список его собеседников вошли бывшие генеральные прокуроры Украины Юрий Луценко и Виктор Шокин, бывший сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко, бывший депутат Верховной Рады Андрей Артёменко, бывший председатель ЦИК Украины Михаил Охендовский, а также действующие парламентарии Андрей Деркач и Александр Дубинский.