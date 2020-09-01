Минские договоренности остаются единственной согласованной основой для достижения мира путем переговоров по ситуации в Донбассе. Такой тезис прозвучал на заседании Совета безопасности ООН, сообщает Центр новостей ООН 31 августа

Зеленский, где мир? Президент Украины не понимает, что подписали в Минске © president.gov.ua докладывали помощник генерального секретаря по гуманитарным вопросам и заместитель координатора чрезвычайной помощи Урсула Мюллер, главный наблюдатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрул Апакан и специальный представитель действующего главы ОБСЕ Мартин Сайдик.

«Они докладывали Совету о том, что "Минские соглашения, хотя они во многом не выполняются, остаются единственной согласованной основой для достижения мира путем переговоров на востоке Украины"», — говорится в сообщении.

Ранее заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин в интервью изданию «Страна.UA» заявил, что Донбассу нужно предоставить особый статус, а бойцам ополчения ДНР и ЛНР — амнистию.