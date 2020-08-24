В интервью изданию Украина.ру советский и российский драматург Аркадий Инин поделился своими мыслями о происходящем в соседней стране

Известный писатель напомнил притчу о Моисее, который вывел евреев из Египта и водил их по пустыне 40 лет. По его словам, прежде считалось, что он это делал, чтобы вымерли поколения рабов, а теперь появилась версия, что он водил евреев, дожидаясь, пока вымрут те, кто ещё помнил, что в Египте жилось не так уж плохо.

«Так вот, ещё не за 40, но уже за 30 лет на Украине ушли и уходят люди, помнящие, что в советской семье народов жилось не так уж худо. А ещё лет через 10 подрастут поколения Иванов (Мыкол, Тарасов), абсолютно не помнящих родства. Так что никакого «разумного выхода из этой ситуации» я не вижу. Дай бог мне ошибиться!» — сказал в интервью изданию Украина.ру советский и российский драматург Аркадий Инин. Бизяев: Для кардинального прорыва в ситуации в Донбассе нужно перезагрузить идеологию на Украине © Facebook, Руслан Бизяев | Facebook, Руслан Бизяев | Перейти в фотобанк

Сам сатирик родился в Харькове 3 мая 1938 года, сейчас не может посетить свою родину, потому что власти Украины внесли его в чёрный список из-за выступлений в Крыму и Донбассе.

«Нынешние украинские типажи, пусть даже весьма харизматичные, мне глубоко омерзительны. И осмыслить их художественно — это выше моих сил. Да и по жанру они мне не подходят. Я ведь юморист, даже лирический юморист. А тут требуется беспощадный сатирик», — заявил Инин.