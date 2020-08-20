Координационный совет, созданный по инициативе Светланы Тихановской, больше похож на собрание самозванцев и координируется, скорее, извне – из Польши, считает главный редактор IMHOclub.by Алексей Дзермант. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Ранее белорусская оппозиция объявила о начале создания Координационного совета из политиков, правозащитников и общественных деятелей, который должен начать транзит власти в Белоруссии.

«Пока они серьезной угрозы не представляют. Это больше похоже на собрание самозванцев, которых никто не выбирал. Они реально не имеют никакого отношения к выборам, к избирательному процессу. Это люди, которые пытаются представлять собой некое переходное правительство», — отметил эксперт.

Алексей Дзермант: Польша попытается урвать что-нибудь для себя в случае обострения ситуации в Белоруссии © Facebook, Алексей Дзермант

«Что тоже вызывает сомнение, потому что они скорее координируются извне, из Польши, телеграм-каналами, чем этими людьми. Пока это большое опереточное правительство, а не какая-то реальная претензия на власть», — добавил Дзермант.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.

При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.