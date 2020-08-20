Ранее белорусская оппозиция объявила о начале создания Координационного совета из политиков, правозащитников и общественных деятелей, который должен начать транзит власти в Белоруссии.
«Пока они серьезной угрозы не представляют. Это больше похоже на собрание самозванцев, которых никто не выбирал. Они реально не имеют никакого отношения к выборам, к избирательному процессу. Это люди, которые пытаются представлять собой некое переходное правительство», — отметил эксперт.
Он также добавил, что никаких полномочий и легитимности у совета нет, но несмотря на это он пытается представить себя в качестве главного координирующего органа протестов.
«Что тоже вызывает сомнение, потому что они скорее координируются извне, из Польши, телеграм-каналами, чем этими людьми. Пока это большое опереточное правительство, а не какая-то реальная претензия на власть», — добавил Дзермант.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко.
В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.
При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.