Ранее Лукашенко заявил, что хочет обсудить ситуацию в республике с Владимиром Путиным, потому что ее развитие угрожает «уже не только Беларуси». Позднее в телефонном разговоре главы государств в частности обсудили важность предотвращения попыток нанести ущерб сотрудничеству и подтвердили настрой на укрепление союзнических отношений.
«Россия будет наблюдать за развитием ситуации в Белоруссии. Дай Бог, чтоб гражданская война там не началась. Если Лукашенко свергнут, значит, придет новая власть, и с новой властью уже будут выстраиваться отношения», — считает эксперт.
Политолог подчеркнул, Лукашенко сейчас теряет контроль над информационным полем, поскольку привык, что все СМИ представляют исключительно его позицию, и поэтому ему остается только жестко подавлять мятеж.
Ищенко добавил, что в данном случае Россия может оказать Лукашенко только моральную поддержку, потому что посылать ему в помощь войска или ОМОН никто не будет, а в посредничестве между властью и оппозицией нет смысла, о чем свидетельствовал опыт Украины.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.