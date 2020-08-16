Если президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе протестов будет вынужден покинуть свой пост, Россия будет вынуждена выстраивать отношения с новой белорусской властью. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ростислав Ищенко: Лукашенко сам загнал себя в ситуацию, когда Россия ничем не сможет ему помочь © РИА Новости, Нина Зотина Владимиром Путиным, потому что ее развитие угрожает «уже не только Беларуси». Позднее в телефонном разговоре главы государств в частности обсудили важность предотвращения попыток нанести ущерб сотрудничеству и подтвердили настрой на укрепление союзнических отношений.

«Россия будет наблюдать за развитием ситуации в Белоруссии. Дай Бог, чтоб гражданская война там не началась. Если Лукашенко свергнут, значит, придет новая власть, и с новой властью уже будут выстраиваться отношения», — считает эксперт.

Политолог подчеркнул, Лукашенко сейчас теряет контроль над информационным полем, поскольку привык, что все СМИ представляют исключительно его позицию, и поэтому ему остается только жестко подавлять мятеж.

Ищенко добавил, что в данном случае Россия может оказать Лукашенко только моральную поддержку, потому что посылать ему в помощь войска или ОМОН никто не будет, а в посредничестве между властью и оппозицией нет смысла, о чем свидетельствовал опыт Украины.

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