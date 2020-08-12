Речь идёт о возможном захвате власти руководством Окружного административного суда Киева. В розыск объявлено несколько фигурантов дела, информация об этом 11 августа опубликована на сайте пресс-службы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)

Всего в розыск были объявлены семь судей: Павел Вовк, Владимир Калеберда, Игорь Качур, Николай Сирош, Игорь Погрибниченко, Алексей Огурцов и Сергей Остапец.

«Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает подозреваемых, которые действовали в пределах преступной организации во главе с председателем Окружного административного суда Киева, которая имела целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе», — сказано в сообщении.

Главой Окружного админсуда Киева избран Вовк, который находится под следствием © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк заявил, что ни в чём не виноват, а обыски считает попыткой давления на своё ведомство.

При этом на допросы в Антикоррупционное бюро не явился, как и все остальные фигуранты дела.