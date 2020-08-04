Москва из-за поведения балтийских государств отнеслась к строительству транспортной инфраструктуры в Северо-Западном федеральном округе как к вопросу стратегической безопасности. Об этом рассказал специалист по вопросам Прибалтики Александр Носович в недавнем комментарии РИА Новости

«Единство закончилось». Эксперт рассказал, как именно Латвия пытается подставить Литву © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк Талис Линкайтис заявил, что Евросоюз отказался финансировать модернизацию портов страны. Он также признал, что инфраструктура Лиепае и Вентспилсе находится не в лучшем состоянии.

После распада СССР Россия столкнулась с тем, продолжил эксперт, что транзитные государства использовали инфраструктуру, доставшуюся от советского времени (вроде украинской ГТС и морских портов Балтии), как инструмент политического давления.

По его мнению, монополия позволяла и проводить антироссийскую политику, и шантажировать перекрытием потока товаров, поэтому Россия была вынуждена решать эту проблему.

«Поэтому Москва отнеслась к строительству транспортной инфраструктуры в Северо-Западном федеральном округе как к вопросу стратегической безопасности. Процесс дорогостоящий, но эффективный», — подчеркнул Носович.

Специалист добавил, что попытки прибалтов спасти лицо заявлениями о том, что на смену российскому транзиту придет китайский, оказались неудачными по чисто политическим причинам, так как Вашингтон поставил поддержку своих сателлитов в зависимость от отказа сотрудничать с КНР.