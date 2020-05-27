Возможный кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент США Джо Байден назвал действующего президента Дональда Трампа «абсолютным дураком». Об этом он заявил в интервью CNN в среду, 27 мая

Пленки Деркача. Скандальное дело Бурисмы может стать политической бомбой для Байдена © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк приняли участие в церемонии по случаю Дня Поминовения. Действующий президент был без защитной маски, в то время как Байден явился в маске и очках. Позже Трамп ретвитнул фотографию демократа, что, по мнению журналиста CNN, вероятно, было попыткой принизить своего политического оппонента.

«Он дурак, абсолютный дурак… Президенты должны руководить, а не заниматься глупостями и показывать ложную мужественность. Это стоит людям жизни», — ответил Байден.

Фотографию Байдена в очках и маске на своей странице в Twitter опубликовал политический аналитик Fox News Брит Хьюм с подписью: «Это могло бы объяснить, почему Трамп не любит носить маску на публике. Байден сегодня».