Ранее Трамп и Байден приняли участие в церемонии по случаю Дня Поминовения. Действующий президент был без защитной маски, в то время как Байден явился в маске и очках. Позже Трамп ретвитнул фотографию демократа, что, по мнению журналиста CNN, вероятно, было попыткой принизить своего политического оппонента.
«Он дурак, абсолютный дурак… Президенты должны руководить, а не заниматься глупостями и показывать ложную мужественность. Это стоит людям жизни», — ответил Байден.
Фотографию Байдена в очках и маске на своей странице в Twitter опубликовал политический аналитик Fox News Брит Хьюм с подписью: «Это могло бы объяснить, почему Трамп не любит носить маску на публике. Байден сегодня».