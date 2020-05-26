Самый миролюбивый из президентов Украины Виктор Янукович так и не решился разогнать Майдан и тем самым обрёк вверенную ему страну на кровопролитие и распад, считает обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко

«Янукович просто не понимал, что он был последним, пусть и мизерным шансом Украины уцелеть и суметь пробежать по горящему мосту, готовому обрушиться в пропасть гражданской войны. Его миролюбие ещё ярче проявилось в том, что он был единственным президентом, не обещавшим в эпоху кандидатства посадить своего предшественника. Ни когда таковым был Кучма, которого обещал посадить проигравший Януковичу выборы, но отобравший у него президентство на первом Майдане Ющенко, ни когда президентом был сам Ющенко», — полагает политолог.

Сядет ли Порошенко в тюрьму © Стрингер Ростислав Ищенко напомнил, что никто из шести украинских президентов не сидел, хотя на допросы после окончания президентства ходили не менее половины из них.

Самого же Януковича и вовсе собирались не сажать, а убивать, поэтому он был вынужден искать убежище в России.