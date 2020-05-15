Словения стала первой страной в Европе, которая заявила о завершении эпидемии коронавируса. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщил Reuters

Об окончании эпидемии власти страны сообщили поздним вечером четверга, 14 мая. Это стало возможным после того, как в Словении ежесуточно в течение двух недель подтверждалось менее семи новых случаев заражения.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Отмечается, что отныне всех прибывающих в страну не будут обязывать проходить семидневный карантин, как это было ранее.

«Словения укротила эпидемию за два последних месяца… Сегодня в Словении лучшая эпидемиологическая ситуация в Европе», — заявил премьер-министр страны Янез Янша.

Согласно последним данным, в Словении зафиксировано 1464 случая заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 103 человек, 267 выздоровели.