Об окончании эпидемии власти страны сообщили поздним вечером четверга, 14 мая. Это стало возможным после того, как в Словении ежесуточно в течение двух недель подтверждалось менее семи новых случаев заражения.
Словения стала первой страной Европы, сделавшей подобное заявление.
Отмечается, что отныне всех прибывающих в страну не будут обязывать проходить семидневный карантин, как это было ранее.
«Словения укротила эпидемию за два последних месяца… Сегодня в Словении лучшая эпидемиологическая ситуация в Европе», — заявил премьер-министр страны Янез Янша.
Согласно последним данным, в Словении зафиксировано 1464 случая заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 103 человек, 267 выздоровели.