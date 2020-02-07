Ранее Верховная Рада поддержала законопроект, которым предусматривается уменьшение конституционного числа депутатов в парламенте с 450 до 300 человек.
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«Если в Раде сидит 450 обормотов, которые ничего не умеют делать, то сократи их хоть в два, хоть в три раза, они обормотами и останутся. Если мы говорим о неадекватности политической системы, то неважно присутствуют в парламенте 150 или 1500 депутатов», — сказал политолог.
Ростислав Ищенко добавил, что неадекватная система всегда будет приводить к власти неадекватных политиков, а качество украинской власти ухудшается с каждыми выборами.