Украина, продолжил эксперт, хотела покупать газ по тем же расценкам, что и страны Таможенного союза, однако Москва говорила о том, что для этого ей надо в союз вступить, а не подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом.
Лукашенко же, по его словам, тоже хочет получать нефть по тем же ценам и на тех же условиях, что российские регионы, но в обмен за это российское руководство требует от него более активных действий по созданию Союзного государства.
«Начиная игры с альтернативной нефтью, Лукашенко тоже ступил на тропу в Ростов. Он давно склонялся к курсу Януковича. Ему всё время было мало российских дотаций, поддерживающих на плаву «социально ориентированную» белорусскую экономику», — подчеркнул Ищенко.
И когда Янукович попытался попугать Москву «альтернативным» газом, это привело к тому, пояснил политолог, что он подобрал кадры, которые постепенно стали проводить более русофобский курс, а когда он попытался этот курс чуть-чуть исправить, эти люди устроили Майдан.
И поскольку Лукашенко также придется привлекать для подобных целей более радикально настроенных людей, рядовая акция протеста также может вылиться в новый Майдан, но он уже может не успеть убежать в Россию, заключил специалист.