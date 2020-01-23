Выступая с претензиями к Москве насчет цен на энергоносители, белорусский лидер Александр Лукашенко рискует повторить судьбу украинского руководства во главе с Виктором Януковичем, которое было вынуждено бежать из страны после госпереворота. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в своей колонке для издания Украина.ру

Блеск и нищета Белорусской империи © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Лукашенко же, по его словам, тоже хочет получать нефть по тем же ценам и на тех же условиях, что российские регионы, но в обмен за это российское руководство требует от него более активных действий по созданию Союзного государства.

«Начиная игры с альтернативной нефтью, Лукашенко тоже ступил на тропу в Ростов. Он давно склонялся к курсу Януковича. Ему всё время было мало российских дотаций, поддерживающих на плаву «социально ориентированную» белорусскую экономику», — подчеркнул Ищенко.

И когда Янукович попытался попугать Москву «альтернативным» газом, это привело к тому, пояснил политолог, что он подобрал кадры, которые постепенно стали проводить более русофобский курс, а когда он попытался этот курс чуть-чуть исправить, эти люди устроили Майдан.

И поскольку Лукашенко также придется привлекать для подобных целей более радикально настроенных людей, рядовая акция протеста также может вылиться в новый Майдан, но он уже может не успеть убежать в Россию, заключил специалист.