У тех, кто сносит памятники советским солдатам на Украине, нет иных мотивов, чтобы выслужиться перед своими западными хозяевами, уверен украинский композитор и общественный деятель Владимир Быстряков

Владимир Быстряков: кто он © rian.com.ua Украина.ру.

Во Львове окончательно уничтожили мемориал на Холме Славы — памятник погибшим солдатам Великой Отечественной войны. Его вандализация сразу началась по итогам Евромайдана. Тридцатиметровую стелу, которая венчала мемориальный комплекс, торжественно повалили еще несколько лет назад, а затем разрушали памятник по частям — при поддержке местных чиновников, которые приняли решение об уничтожении «оккупационного монумента». Хотя он формально не подпадал под действие закона о декоммунизации.

Владимир Быстряков, отвечая на вопрос, почему же на Украине происходит подобное, заявил следующее:

- Прежде всего мне бы хотелось, чтобы тень от этого вандализма не падала на всех львовян. Там немало русскоязычных и адекватных людей, как и в любом нормальном современном городе. Это творит достаточно небольшой процент людей, которые получают за это материальные блага.

Им важно отчитаться за все эти подачки и кредиты от МВФ теми или иными верноподданническими действиями, как, например, разрывом с той же Белоруссией, хотя по нам это ударило сильно. То же самое и здесь.

Что касается декоммунизации, то в Киеве переименовали Московский мост, хотя само по себе европейское название «Москва» не имеет ничего общего с коммунистическим режимом. Просто активно вбивается клин между культурами и обществами. Пользуясь проблемой Крыма и Донбасса, они очень четко и последовательно разделяют нас. Они придумали, что у нас якобы не было общих корней, что украинцы вообще не славяне, а москали — вообще сброд беглых каторжников.

Кроме желания выслужиться и желания быть святее папы римского я не вижу других мотивов в этом вандализме. Если бы их не поддерживали в этом плане их белые хозяева и если бы Европа не давала им примеров вроде демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге, наши ребята были бы в изоляции. Но они чувствуют, что «борьба с коммунизмом» в тренде.

Кстати, недавно была новость о том, что в Кировограде на соревнованиях по стрельбе выступала команда с жизнеутверждающим названием «Гитлеровцы». У нас это в порядке вещей. Чего еще ожидать от людей, чьи деды сидели в схронах и стреляли в спину нашим солдатам?

Большинство украинцев сейчас сбиты с толку. Если 65% выступают против Таможенного союза и выступают за Европу и за НАТО, то это означает, что народ не поумнел, несмотря на все пертурбации, и повторяет вливаемые в его сознание тезисы о том, что во всем виноваты Путин и Россия, а так бы он жил зашибись.