В Германии с радостью восприняли решение Байдена не вводить санкции против «Северного потока – 2», но в отношениях двух стран есть еще много вопросов, которые нужно обсудить: климат, экология, Иран и так далее, рассказал немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру

Источники медиагруппы Funke в немецких и американских правительственных кругах сообщили, что на этой неделе в Вашингтон прибудет команда переговорщиков от канцлера ФРГ Ангелы Меркель во главе с её внешнеполитическим советником Яном Хеккером и экономическим советником Ларс-Хендриком Реллером, которые проведут переговоры с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и торговым представителем США Кэтрин Тай. МИД Германии во время визита будет представлять статс-секретарь ведомства Антье Лендертсе.

По имеющейся информации, политики обсудят строительство газопровода «Северный поток – 2» и сложности в экономических отношениях, в частности, речь пойдёт о пошлинах на импорт стали и алюминия, которые, как писала газета The Wall Street Journal, в 2018 году президент-республиканец Дональд Трамп предлагал Меркель не повышать, если она откажется от строительства газопровода, но канцлер от такой сделки отказалась.

- Александр, какие вопросы будет обсуждать немецкая делегация со своими американскими коллегами?

— Байден прилетает в Европу через 2 недели не для встречи с европейцами, на что надеялась Германия, а только с Путиным. Это вызывает шок в немецких элитах — как это так?!

Возникает в таком случае вопрос: а в каком состоянии находятся трансатлантические отношения и двухсторонние немецко-американские отношения? Германия, лидер Европейского союза, до сих пор не понимает, какую трансатлантическую линию взял Байден, будет ли он создавать союз демократических стран против авторитарных лидеров нашей планеты. Или он идет на примирение с Россией, пойдет на ужесточение курса в отношении Китая?

Германия же не хочет ужесточения курса в отношении Китая. В общем, немцы будут прояснять вопрос, какие цели ставит перед собой Байден.

В Германии с радостью восприняли решение Байдена не вводить санкции против «Северного потока– 2», но помимо этого есть и еще много других вопросов, касающихся совместной работы по климату, по экологии. По Ирану также много неясностей. Американцы отказались от санкций в отношении Ирана, но будут ли они проводить общую западную политику в отношении этой страны?

Также есть вопрос и с реформированием НАТО. Следует также прекратить торговые войны, которые начинал еще Трамп.

В целом визит будет дружелюбным, потому что преграды уходят из германо-американских отношений.

- Ситуация с «Северным потоком – 2» — это главная тема переговоров? Можно так говорить?

Рар рассказал, как Зеленский скомпрометировал себя заявлением в адрес Байдена © пресс-служба президента Украины

— В СМИ попала информация, что датские спецслужбы разрешали американской АНБ прослушивать Меркель. Это ухудшит германо-американские отношения или все будет спущено на тормозах?

— Будет спущено на тормозах. Ничего в этом нового нет. Шок был тогда — 7 лет назад, когда только узнали об этой слежке. Меркель все это простила американцам. Это было еще при Обаме, а не при Байдене. Осадок остался, но европейцы привыкли к тому, что американцы их прослушивают и уже не возмущаются.

Какие-то оппозиционные партии тут будут шуметь, но правительство будет отвечать: а что делать? Американцы ведь отвечают за европейскую безопасность. Некрасиво, что американцы не доверяют своим союзникам, но немцы надеются, что этой прослушки уже нет.