Старые элиты завели страну в тупик, выйти из которого поможет только полная перезагрузка управленческого класса, сказал украинский политолог Руслан Бизяев в интервью Украина.ру

31 мая президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании президентского университета, подписав соответствующий указ. Образование будет проходить по специальностям, которые, как пишется на сайте президента, составляют основу 6-го технологического уклада, сообщили на сайте президента.

В программе — информационные технологии, кибербезопасность и искусственный интеллект, нанотехнологии, аэрокосмические, энергетические технологии, биотехнологии и науки о здоровье, глобализация и международные коммуникации.

- Руслан, как вы считаете, для чего Зеленский создает это учебное заведение? Неужели существующие украинские вузы не способны обучить нужных стране специалистов?

— С чего-то надо начинать. Весь мир идет к шестому технологическому укладу. И ваш президент Владимир Путин, выступая с посланием к федеральному собранию, ведь тоже сделал упор на образование, что надо перестраивать его под новые реалии.

В этом нет ничего удивительного, это мировой процесс, это мировые тенденции. Просто наша система вузов, которая находится в очень тяжелом положении — даже не финансово, а с точки зрения развития, — сейчас не может быстро перестроиться.

Для того чтобы она имела какой-то ориентир, и создается этот университет.

- В публикации сказано, что принимать будут лучших выпускников украинских школ, при этом не говорится о том, что образование будет бесплатным. Более того, указано, что будет предусмотрена возможность оплаты обучения работодателем. Можно ли говорить о некоем имущественном цензе для абитуриентов этого президентского вуза?

— Нет, нельзя. В этот университет, если будут брать лучших выпускников, то у нас есть государственное квотирование обучения.

Госзаказ на рабов. Про украинское «образование» © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

То есть если ты потенциально перспективный студент, то сейчас корпорации у нас за это заплатят. Главное, на мой взгляд, чтобы это были не транснациональные корпорации, чтобы эти студенты остались на Украине.

Потому что сейчас одна из ключевых тем в мире — это утечка мозгов. И на Украине, и в России. Как только ты становишься перспективным, тебя перекупают. Особенности глобальной экономики влияют на особенности системы образования, от этого мы пока никуда не денемся.

- Отмечается, что выпускники будут трудоустроены в ведущих госкомпаниях, научных учреждениях и центральных органах власти. Говорится также о партнерском бизнесе, принимающем участие в проекте. Можно ли сказать, что Зеленский с некоей группой бизнесменов создает новую украинскую элиту управленческого класса? После прихода к власти он говорил о кадровом голоде.

— Это еще не создание такой элиты, но уже шаг в сторону ее создания. Вуз — это только часть, один из инструментов.

Можно говорить, что старые политические элиты завели страну в тупик. Выход из этого тупика — это перезагрузка элит.

Самая главная проблема у нас, на Украине, — это выход на политическую арену новых элит. Но их же надо создать.

Это процесс длительный, и система образования в этом процессе играет одну из ключевых ролей. Поэтому фактически Зеленский закладывает фундамент для создания этих новых элит. Закончит ли это он — большой вопрос. Но фундамент заложит он.

- Когда именно будет осуществляться набор и на базе какого вуза он будет происходить, пока непонятно. Однако если он начнется в этом или следующем году, то первые выпускники будут работать и при самом Зеленском в том случае, если он избирется на второй срок. Как вы считаете, новые выпускники помогут утолить этот кадровый голод Зеленского?

— Теоретически это возможно. Практически — ну, я не люблю так далеко забегать вперед. Я думаю, что эта инициатива даже больше от бизнеса исходит, который испытывает огромный кадровый голод в том, что касается современных специалистов.

Причем, как я понимаю, эта проблема повсеместная.

- Сообщается, что всего в президентском вузе будет шесть направлений. Первый набор — по 20 мест на каждом направлении, всего 120 человек. Впоследствии планируют довести количество мест до 600. Достаточно ли будет такого количества специалистов для страны?

— Нет, недостаточно. Конечно, эту инициативу нужно будет опускать на места. Система власти — это же не 600 человек. Это тысячи человек. Это ротация. Это конкуренция.

Причем, обучаясь в этом вузе, надо брать примеры с лучших мировых вузов в хорошем смысле этого слова.

Надо будет делать на базе этого университета или совместно с этим университетом базовые проекты на местах. Хотя бы один университет на область. Тогда да, тогда это будет системно, на мой взгляд.

Потому что элиты — это не только Киев. Элиты — это начиная от уровня отдельных территориальных общин (районных советов. — Ред.) и заканчивая президентом.

Если взять всю эту вертикаль и посчитать количество людей, то очевидно, что шестисот человек в год не хватит.

- Зеленский на форуме «Украина. 30», где он выступал, также упомянул о необходимости обучения не только в университетах, но и практически с рождения — нужна большая реформа образования. Также он сказал о том, что власть будет восстанавливать профессионально-техническое образование и студенческие общежития. Однако если все эти выпускники не будут востребованы на Украине, они будут покидать страну, пополнять армию трудовых мигрантов…

— Нет, они, конечно, востребованы на Украине, но те условия, которые предлагает та же Кремниевая долина, гораздо более выгодные, чем могут предложить на Украине и даже в России.

На этом принципе в свое время строилась техническая революция в США. Вот, например, американский бомбардировщик B-29. Кто его разрабатывал? Этнический болгарин.

- А что сейчас предпринимает Украина, что готовы власти сделать для того, чтобы удержать в стране эти лучшие умы? Делается ли что-то в этом направлении или хотя бы озвучиваются какие-то планы?

— Я думаю, что это проблема не этого года. В этом году заложат фундамент, потом в бюджете это все пропишут на следующий год.

То есть здесь проблема какая: перспективных студентов к себе выдергивают и Словакия, и Польша. Создают им льготные комфортные условия и потом просто их натурализуют в свое сообщество.

И для того чтобы утечку мозгов остановить, мало сделать образование современным и доступным. Надо сделать комфортным социум.

Реформа образования должна стать толчком, который принесет за собой целый ряд ключевых позитивных реформ — социальных, научных, общественных и политических. Поэтому это проблема не одного года и даже не одного президентского срока, это проблема десятилетий.

- А сколько, по-вашему, понадобится времени для того, чтобы эту проблему решить?

— Понимаете, это проблема, которая решается постоянно, потому что научно-технический прогресс и конкуренция — это процессы, которые никогда не прекращаются.

Послесловие ко Дню учителя. Как рушится система среднего образования на Украине © РИА Новости, Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанк

Сейчас есть несколько видов конкуренции: конкуренция транснациональных компаний и независимых государств, идет конкуренция внутри бизнеса, внутри геополитических блоков. Есть, условно говоря, конкуренция между двумя магазинами, расположенными на одной улице.

Сейчас жизнь — это постоянная конкуренция, так что реформы также должны идти постоянно, если вы хотите, чтобы этот процесс был успешным.

- Допустим, сейчас положение дел в этой сфере можно оценивать как не совсем удовлетворительное…

— Я лично его оцениваю как неудовлетворительное.

- И сколько тогда нужно времени, чтобы от этого неудовлетворительного положения дел прийти к удовлетворительному?

— Я думаю, как минимум один политический цикл, это пять лет. У нас все циклы пятилетние. Только тогда, через пять лет, можно увидеть результаты, подвести предварительные итоги. И еще один-два цикла нужно на закрепление и развитие.