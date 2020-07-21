Максима Кривоша, который, действуя под псевдонимом Максим Плохой, захватил в заложники 20 пассажиров автобуса в Луцке, породила система, которая начала складываться еще в 90-х, считает политолог Руслан Бизяев

- Руслан, главным событием дня на Украине стал захват заложников в Луцке неким Максимом Плохим. Как вы считаете, коренятся ли причины этого теракта в политической и психологической ситуации в стране?

— С политической нет, потому что, если вы заметили, требования не являются узко политическими. Это такие комплексы одиночек, которые захватывают заложников не во имя решения серьезной политической задачи, а ради собственного пиара и места в истории.

Захват заложников в Луцке: террорист атакует беспилотник, Аваков обвиняет СМИ. Продолжение © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

- Но ведь рынок нелегального оружия на Украине действительно переполнен, что позволяет таким людям вооружаться.

— Незаконный оборот оружия в той или иной степени присутствует во всех странах бывшего Советского Союза, особенно там, где идут региональные конфликты. Это неизбежно, то есть региональный конфликт — это всегда оборот оружия.

Я говорил еще год назад на «Голос.UA», что одной из составляющих конфликта на Донбассе является то, что резко увеличился поток незаконного оружия, который рано или поздно может принести проблемы. Вот он периодически и приносит проблемы.

А взрывы, которые происходят в том же Киеве? Сегодня ведь тоже рвануло (взрывотехники 21 июля обезвредили взрывное устройство возле Минского рынка в Киеве. — Ред.). Об этом меньше говорят, но причина та же.

- На ваш взгляд, какая среда породила человека, который с утра держит в заложниках почти два десятка людей в автобусе, выдвигая при этом маловразумительные требования?

— Та среда, которая начала формироваться еще в начале 90-х, среда неопределенности. Это обида на государство. Если внимательно прочитать биографию, то его мать умерла, а отец был ученым, который влачил жалкое существование (отец Максима Кривоша работал в Луцком политехническом университете, а мать преподавала в сельской школе и погибла в ДТП. — Ред.).

Если мы возьмем историю, то бомбометатели появляются не просто так. Сначала должна возникнуть определенная среда, политический вакуум и вакуум экономический, когда человек не может себя реализовать.

Захваты заложников в истории независимой Украины. Справка © REUTERS, Mykola Martyniuk

Вспоминали медицинскую реформу Супрун и прочее, это все важно, но это вторично, а проблемой является среда, которая все это продуцирует.

- На ваш взгляд, повлияют ли события в Луцке на карьеру главы МВД Украины Арсена Авакова?

— Сказать, что полностью повлияет нельзя, но то, что это будут обсуждать, — сто процентов. На будущее министра внутренних дел, скорее, повлияет переформатирование Кабмина, которое состоится осенью. А эта ситуация может быть фоном, как положительным, так и отрицательным, но не более того.

- Могут ли использовать эту ситуацию, чтобы дестабилизировать обстановку на Украине?

— Те силы, которые называют себя оппозицией, естественно, будут использовать эту ситуацию, они уже ее используют. Поэтому будет критическая оценка ситуации при любом варианте развития событий, как положительном, так и отрицательном.

- Как бы вы оценили действия властей сегодня?

— Пока еще рано давать какие-то оценки. Потому что все еще в процессе. Но первая реакция достаточно оперативная.