«Куда нас дальше?» Какие вопросы задают в Донецке и под Мариуполем

В Мариуполе идут бои, оттуда бегут беженцы, города рядом с Донецком и сам Донецк под обстрелами — снаряды ложатся рядом с жилыми домами. Людей, которые спасаются от смертельной опасности, интересует, каким же будет их будущее

«Гражданские просто помирали». Что говорят украинские военнопленные © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк Дмитрию Гайтану и члену общественной палаты Донецкой народной республики (ДНР) Андрею Бедило свои руки в запекшейся крови. Он только что забил два десятки свиней — туши раздают людям, которые остались без продуктов. То есть практически всем. «Актируй все. Говорят: «война спишет», война ничего не спишет», — Бедило дает наставления Гайтану.

У людей есть еда, кто-то уже смог передать весточку родным, что жив-здоров, теперь им интересно, что станется с ними в будущем. «А что дальше будет? С нами? Возьмут в Россию? Куда нас? А вот Херсон… там тоже народная республика будет? Как ДНР?» — мужчина, поднявшийся наверх из подвала школы в Сартане — пригороде Мариуполя, задает вопросы тем, кто привез гуманитарную помощь. Ему никто ничего определенного не отвечает.

Будущее тревожит всех, люди только что пережили многодневные бои, пересидев их в подвале без света. Но бежавшие из Сартаны украинские силовики для большинства — не свои. «"Новая почта" не успевала работать, так они посылки отправляли, заборы снимали, заграждения снимали даже, все вывозили, стиральные машинки прямо с бельем забирали, все выносили подчистую», — женщина вспоминает про события 2014-2015-го, когда Мариуполь и окрестности наводнили бойцы добровольческих батальонов.

«Смеялись, видя, как мы вздрагиваем». Что говорят об украинских военных в Волновахе © Филипп Прокудин

Но закончилось все трагически, по его словам. «Они что сделали — отступали, мусоровозки побили и поставили посреди дороги, объезд заминировали, а сами стояли и смотрели на фейерверк, как люди подрывались. Зверье», — рассказывает он.

Валерий тоже из Сартаны рассказывает, что и у него свои счеты с добробатами, его задержали бойцы такого формирования, причем просто для практических целей — как ранее судимого, решили обвинить еще и в сепаратизме.

«Меня взяли как сепаратиста, просто чтобы обменять. Но, прежде чем поменяли, меня поломали конкретно. Хотя я ничего не знал. Вопросов практически не задавали, просто лупасили. А потом отвезли в Днепродзержинск, там был ад — у меня все ребра сросшиеся. Били просто так — тренировались. Там со мной артиллерист сидел из ДНР, так он перешел на украинскую сторону. А у меня даже не спрашивали, знали, что судимый, я ничего не скажу», — Валерий показывает наколку на руке в доказательство того, что исповедует принцип «не верь, не бойся, не проси» и добавляет, что ему лично повезло все же: «Многих взяли тогда, и они не вернулись».

За Сартаной в пригороде Мариуполя бойцы народной милиции в пригороде Мариуполя греют чай на самодельной печке.

«Если бы мы ворвались в город сразу, то нас бы оттуда выбивали, все равно были бы городские бои», — легкого взятия города они не ждут, рассказывают, как по штурмовым группам бьют из жилых домов, а тяжелое вооружение использовать сложно — кругом мирные люди.

Стреляют не только в Мариуполе, где идут городские бои, но и по прилегающим к Донецку городам — снаряды прилетели в Макеевку и Ясиноватую.

«Военные ДНР просили у нас прощения». Что происходит в освобожденной Волновахе © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

«Волной от [удара по двору] садика повыбивало и стекла и окна. В третьем подъезде тоже люди в подвале сидят. Как в 2014-м, прилеты по тем же местам, били по садику, по заводу, по школе, тем не менее люди работают. Лупят по жилым массивам. В третий дом прилетело — мужчина погиб в своей собственной квартире», — Виктория прячется со своими детьми в подвале дома в Ясиноватой, среди труб. Дети поглощены смартфонами, обеспокоенной выглядит только мама — ведь еще надо как-то ночевать в квартире с выбитыми стеклами — под окнами многоэтажки хруст осколков под ногами.

«Аптеку вон разнесли», — напоминает Виктории пенсионерка, которая сидит с ней в подвале.

«Как-то переживем, — настраивает себя Виктория. — Если Россия поможет… Думаете, поможет?»