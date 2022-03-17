«Куда нас дальше?» Какие вопросы задают в Донецке и под Мариуполем

«Здороваться не буду», — мужчина в поселке Сартана, пригороде Мариуполя, показывает назначенному главе села Дмитрию Гайтану и члену общественной палаты Донецкой народной республики (ДНР) Андрею Бедило свои руки в запекшейся крови. Он только что забил два десятки свиней — туши раздают людям, которые остались без продуктов. То есть практически всем. «Актируй все. Говорят: «война спишет», война ничего не спишет», — Бедило дает наставления Гайтану.
У людей есть еда, кто-то уже смог передать весточку родным, что жив-здоров, теперь им интересно, что станется с ними в будущем. «А что дальше будет? С нами? Возьмут в Россию? Куда нас? А вот Херсон… там тоже народная республика будет? Как ДНР?» — мужчина, поднявшийся наверх из подвала школы в Сартане — пригороде Мариуполя, задает вопросы тем, кто привез гуманитарную помощь. Ему никто ничего определенного не отвечает.
Будущее тревожит всех, люди только что пережили многодневные бои, пересидев их в подвале без света. Но бежавшие из Сартаны украинские силовики для большинства — не свои. «"Новая почта" не успевала работать, так они посылки отправляли, заборы снимали, заграждения снимали даже, все вывозили, стиральные машинки прямо с бельем забирали, все выносили подчистую», — женщина вспоминает про события 2014-2015-го, когда Мариуполь и окрестности наводнили бойцы добровольческих батальонов.
«Днепр-1» тут стоял, все забирали. А кому жаловаться, они с оружием. В последние месяцы они по-другому себя вести стали, конечно. У них зарплата пошла. Даже на постах вежливо разговаривать стали», — Валерий из Сартаны признает, что украинские силовики вроде как исправились.
Но закончилось все трагически, по его словам. «Они что сделали — отступали, мусоровозки побили и поставили посреди дороги, объезд заминировали, а сами стояли и смотрели на фейерверк, как люди подрывались. Зверье», — рассказывает он.
Валерий тоже из Сартаны рассказывает, что и у него свои счеты с добробатами, его задержали бойцы такого формирования, причем просто для практических целей — как ранее судимого, решили обвинить еще и в сепаратизме.
«Меня взяли как сепаратиста, просто чтобы обменять. Но, прежде чем поменяли, меня поломали конкретно. Хотя я ничего не знал. Вопросов практически не задавали, просто лупасили. А потом отвезли в Днепродзержинск, там был ад — у меня все ребра сросшиеся. Били просто так — тренировались. Там со мной артиллерист сидел из ДНР, так он перешел на украинскую сторону. А у меня даже не спрашивали, знали, что судимый, я ничего не скажу», — Валерий показывает наколку на руке в доказательство того, что исповедует принцип «не верь, не бойся, не проси» и добавляет, что ему лично повезло все же: «Многих взяли тогда, и они не вернулись».
За Сартаной в пригороде Мариуполя бойцы народной милиции в пригороде Мариуполя греют чай на самодельной печке.
«Если бы мы ворвались в город сразу, то нас бы оттуда выбивали, все равно были бы городские бои», — легкого взятия города они не ждут, рассказывают, как по штурмовым группам бьют из жилых домов, а тяжелое вооружение использовать сложно — кругом мирные люди.
Стреляют не только в Мариуполе, где идут городские бои, но и по прилегающим к Донецку городам — снаряды прилетели в Макеевку и Ясиноватую.
В Макеевке две женщины — мать и дочь — показывают затянутые пленкой окна. Уже можно хотя бы ночевать в квартире. «Да я бы согласна на эту Украину, но чувствовать себя человеком второго сорта?» — мать объясняет, за что она терпит обстрелы. «Я хочу, чтобы в тех, кто стрелял, тоже наказали. Их накажут?» — дочери очень хочется, чтобы кто-то ответил за пережитое.
«Волной от [удара по двору] садика повыбивало и стекла и окна. В третьем подъезде тоже люди в подвале сидят. Как в 2014-м, прилеты по тем же местам, били по садику, по заводу, по школе, тем не менее люди работают. Лупят по жилым массивам. В третий дом прилетело — мужчина погиб в своей собственной квартире», — Виктория прячется со своими детьми в подвале дома в Ясиноватой, среди труб. Дети поглощены смартфонами, обеспокоенной выглядит только мама — ведь еще надо как-то ночевать в квартире с выбитыми стеклами — под окнами многоэтажки хруст осколков под ногами.
«Аптеку вон разнесли», — напоминает Виктории пенсионерка, которая сидит с ней в подвале.
«Как-то переживем, — настраивает себя Виктория. — Если Россия поможет… Думаете, поможет?»