Пентагон подтвердил, что вне рамок НАТО отправит в Европу 2000 дополнительных военных. 1700 из них прибудут в Польшу, 300 - в Германию, при этом из самой Германии тысячу американских солдат передислоцируют в Румынию

Через несколько часов после того, как ряд СМИ сообщил об отправке новых американских войск в Европу, это подтвердил официальный представитель Пентагона Джон Кирби на специальной пресс-конференции. Он сообщил, что в ближайшие несколько дней США увеличат своё военное присутствие в Румынии, Польше и Германии, чтобы «усилить потенциал сдерживания на восточном фланге НАТО». Хотя поводом для передислокации дополнительных военных названа «дестабилизирующая деятельность России», американский чиновник с самого начала отметил, что американцы «не будут переброшены на Украину для участия в обороне этой страны». Олег Хавич: кто он © из личного архива Олега Хавича

При этом Джон Кирби подчеркнул: новые силы будут подчиняться Командованию Армии США в Европе и Африке (United States Army Europe and Africa, USAREUR-AF), а не Верховному главнокомандованию объединённых вооружённых сил НАТО в Европе (Supreme Headquarters Allied Powers Europe, SHAPE), хотя SHAPE также возглавляет американский генерал, Тед Уолтерс. Кроме того, переговоры об отправке дополнительных военных Вашингтон вёл не через структуру НАТО, а с каждой из стран отдельно. Представитель Пентагона специально отметил, что у Альянса «нет право вето» в отношении передислокации этих военных.

Ранее американские СМИ сообщали, что решение об отправке дополнительных американских войск в Европу принял 1 февраля президент США Джо Байден после консультаций с председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли и министром обороны Ллойдом Остином. Перед этим Остин обсуждал этот вопрос с главами министерств обороны Польши, Румынии и Германии — Мариушем Блащаком, Василе Дынку и Кристианой Ламбрехт.

Джон Кирби отметил, что всего в Европу будут передислоцированы 2 тысячи американских военных, ныне расквартированных на базе Форт Брэгг в Северной Каролине. Речь идёт о подразделениях 82-й воздушно-десантной дивизии, которые отправятся в Польшу, и XVIII корпуса Сухопутных войск, передислоцируемых в Германию. При этом из самой Германии тысяча американских солдат и офицеров будут «временно» переброшены в Румынию «согласно открытому и очевидному приглашению румынского правительства». Он также добавил, что дополнительные военные силы в Румынии должна также разместить Франция. Погребинский: США нарываются на то, чтобы их послали © скриншот видео Первый канал

Отвечая на вопрос журналистов, сколько из 2 тысяч военных отправятся в Польшу, Кирби сказал, что это будет «большинство из этого числа». Однако интригу сразу же разрушил министр обороны Польши Мариуш Блащак, который написал в Twitter, что ожидает передислокацию 1700 дополнительных американских военных. При этом Блащак завершил свой пост словами «Мы выступаем против любой агрессии по отношению к нашему соседу», явно имея в виду Украину, хотя Кирби несколько раз говорил, что речь идёт лишь об усилении обороноспособности союзников по НАТО.

Так, на провокационный вопрос о том, могут ли дополнительные американские силы быть направлены на Украину для «поддержки эвакуации», он ответил, что «наши войска могут выполнять несколько задач, и они будут готовы к целому ряду непредвиденных обстоятельств». При этом в ходе пресс-конференции Джон Кирби неоднократно подчёркивал, что американцы не будут принимать участие в боевых действиях на территории Украины. Однако, по его словам, на Украине продолжают оставаться военнослужащие из Национальной гвардии США, которые выполняют функции военных инструкторов и советников, и в их миссии и численности нет никаких изменений.

Где именно будут размещены дополнительные американские военные в Польше и Румынии, Джон Кирби не сообщил, однако отметил, что возможно размещение большего количества войск США в Европе, поскольку около 8,5 тысячи американских солдат и офицеров находятся в постоянной готовности к переброске. Учитывая тот факт, что именно в Польше и Румынии находятся объекты американской системы глобальной противоракетной обороны Aegis Ashore, не исключено, что новые войска будут задействованы в их охране.

Напомню, что в декабре 2021 года в Румынии задержали преступную группировку, которая с 2017 года воровала дизельное топливо, принадлежащее правительству Соединенных Штатов, на американской военной базе «Михаил Когэлничану». Примечательно, что тогда министр обороны Румынии обвинил в произошедшем самих американцев. «Слушайте, это был пункт снабжения где-то за пределами военной базы США. Я бы назвал это небрежностью со стороны американцев — они недостаточно хорошо знакомы с нашей культурой» — заявил Василе Дынку.

Официальное подтверждение о передислокации 1,7 тысячи американских военных в дополнение к уже находящимся на берегах Вислы 5,5 тысячам, вызвало у Варшавы нескрываемый восторг — ведь отношения между Польшей и США после прихода к власти Джо Байдена сложно назвать безоблачными. Главная причина состояла в том, что в ходе президентских выборов в США польские власти открыто поставили на Дональда Трампа, а президент Польши Анджей Дуда позже других европейских лидеров поздравил Джо Байдена с победой, да и то в весьма специфической форме — «с успешной президентской кампанией». Теперь эта страница явно перевёрнута, поскольку пресс-конференция в Пентагоне состоялась в тот самый день, когда в США прибыл с визитом глава МИД Польши Збигнев Рау. Прерванный пакт. Украина, Польша и Великобритания отложили создание «УПА» © коллаж Украина.Ру

Однако, как отметил в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру польский политический аналитик Конрад Рэнкас, в решении Вашингтона важна не столько передислокация новых американских войск в Польшу и Румынию, сколько отношение США к Германии как к транзитной зоне для своих солдат. «Это напоминание немцам об их зависимом, оккупированном статусе. Американо-британская политика в отношении Германии похожа на времена «Бизонии» (общая оккупационная зона США и Великобритании на западе Германии после Второй мировой войны — прим). Вашингтон и Лондон до такой степени не доверяют Берлину, действующему во имя деэскалации и европейско-российского сотрудничества, что уже идут на военные провокации не только против России, но и против государства, формально являющегося союзником по НАТО» — отмечает он.

«Кроме того, не случайно вдруг встал вопрос о каком-то новом экзотическом союзе, уже окрещенном «УПА», то есть Украина-Польша-Англия. НАТО ускользает из рук американцев, умирать за американский сланцевый газ уже никто не хочет. Поэтому приходится набирать «колониальные войска», как в 1939 году, когда англичане сознательно бросили Польшу на съедение Гитлеру, как перед тем Чехословакию. Теперь подобную роль предстоит сыграть украинцам, а англосаксы, укрывшись на комфортных базах, будут в случае чего следить за эвакуацией своей дорогостоящей техники на Запад и дальше через Атлантику», — саркастически отмечает польский аналитик. Анатолий Вассерман: Ждём августа. Американцы не рискнут стрелять Украиной раньше © РИА Новости, Александр Натрускин

Хотя, по его словам, это последние судороги американской оккупации Европы, но ныне чрезвычайно опасное время, поскольку умирающая империя может попытаться утащить за собой освобождающие вассальные государства. «Сама тенденция конца англо-саксонского империализма, вероятно, не будет обращена вспять. Жаль только, что поляки и украинцы до сих пор находятся на цепи у сумасшедших вашингтонско-лондонских императоров», — говорит Конрад Рэнкас.