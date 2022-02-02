По данным журналистов, Соединенные Штаты перебросят 2 тыс. военнослужащих в Польшу и еще несколько тысяч на юго-восточный фланг НАТО, в том числе Румынию.
По информации WSJ, параллельно с этим еще несколько тысяч американских военных будут находится в состоянии повышенной боевой готовности на случай дополнительного усиления американского военного присутствия в Европе.
Ранее США и НАТО отвергли ключевые предложения РФ по гарантиям безопасности. В это же время Вашингтон продолжает делать заявление о том, что российская армия может в ближайшее время начать боевые действия против Украины. В Москве данные обвинения отвергают и заявляют, что никакой войны против Украины не готовится, Россия в ней не заинтересована. При этом, как отмечают в Кремле, Соединенные Штаты и их союзники продолжают вооружать Киев, что может привести к эскалации в Донбассе.