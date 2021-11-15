Европейский союз может решить вопрос о наплыве беженцев напрямую с Минском, но не хочет - Брюссель пытается втянуть в эту историю Россию

Ситуация на рубежах между Белоруссией и Евросоюзом остаётся напряжённой. 15 ноября телеканал «Беларусь-1» рассказал, что группа людей прорвала ограждения и вошла на территорию Польши. В свою очередь, источник РИА Новости в белорусских органах погранслужбы сообщил, что почти все 2 000 беженцев, ранее находившиеся в стихийном лагере, перебрались к КПП на границе с Польшей: одни находятся прямо в пункте пропуска, другие — чуть дальше. В Польше опасаются, что мигранты перейдут границу из Украины © AP, Czarek Sokolowski

Тем временем в Брюсселе проходит заседание Совета ЕС на уровне глав МИД, посвящённое миграционному кризису и введению новых санкций против Белоруссии. США, Великобритания и страны Евросоюза утверждают, что Минск намеренно спровоцировал напряжённость на границе и дестабилизировал обстановку в регионе.

Министры иностранных дел утвердили механизм нового санкционного режима, который позволит ввести ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц, организующих незаконную переправку мигрантов на территорию ЕС или содействующих в этом властям Белоруссии. Они могут затронуть авиакомпании, и Еврокомиссия, как сказал её официальный представитель Эрик Мамер, уже собирает информацию о перевозчиках, которые могут быть причастны к доставке мигрантов в Белоруссию, на них впоследствии будут распространяться санкции, в настоящий момент речь идёт о «Белавиа».

Впрочем, Белоруссия не единственная, кого Запад обвиняет в миграционном кризисе — политики утверждают, что за Лукашенко стоит его российский коллега.

Ответ Владимира Путина не заставил себя ждать: «Мы абсолютно не имеем к этому никакого отношения, просто совсем! А почему кто-то об этом говорит? Ну это на их совести. Это просто желание с больной головы на здоровую проблемы перевести. Они (страны Запада — ред.) сами в этом виноваты. Я сказал, почему: и по политическим, и по военным, и по экономическим соображениям. Сами создали условия того, чтобы тысячи и сотни тысяч людей поехали, а теперь ищут виновных, чтобы снять с себя ответственность за происходящие события».

Накануне появилась информация, что ЕС намерен ввести санкции против «Аэрофлота», однако, как рассказал дипломатический источник российских СМИ в Брюсселе перед началом заседания Совета ЕС, от этой идеи отказались, потому что нет никаких свидетельств, что российская авиакомпания целенаправленно занимается перевозкой мигрантов в Минск, однако ситуация может измениться. Ростислав Ищенко: Россия решит миграционный кризис в Белоруссии так, как это выгодно ей © РИА Новости, Нина Зотина

Тем не менее, обвинения в адрес Москвы продолжают звучать. Прокуратура Польши предъявила двум гражданам РФ (и одному гражданину Украины) обвинения в организации нелегальной перевозки выходцев из Ближнего Востока через Польшу в Германию, грозит до 8 лет лишения свободы.

Обвиняя Москву и Минск в обострении ситуации, ЕС закрывает глаза на налаженные и действующие на протяжении нескольких лет каналы доставки мигрантов, организованные самими же европейцами. Например, издание Die Welt цитирует внутренний документ Евросоюза, в котором написано, что задержанные полицейскими водители, нелегально ввозившие людей на арендованных автомобилях, к белорусским властям не имеют никакого отношения, в большинстве случаев это граждане третьих стран (Ирана, Ирака, Сирии, Турции), проживающие в Германии».

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политики безопасности Жозеп Боррель сам признаёт: в переброске мигрантов в Минск участвуют частные компании множества стран.

«Это целая сеть из пунктов назначения в разных странах, включающая в себя много авиакомпаний и множество людей. Сейчас Стамбул остаётся одним из главных хабов для мигрантов из Дубая, Еревана, Дамаска. Из Иордании, Ливана. Летают большие самолёты по 400 человек на борту», — заявляет он.

Кроме того, в контексте миграционного кризиса все разговоры только о Белоруссии и Польши, хотя в Европе разворачивается ещё один, даже более масштабный — в Великобританию из Франции через Ла-Манш прибывает рекордное количество беженцев: в сентябре таковых было почти 5 000 против 2 000 годом ранее, а за первые 11 дней ноября в королевство въехало уже 3 800 человек.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обвинил Париж в недостаточно активной борьбе с наплывом мигрантов.

«Я бы сказал нашим французским друзьям: если вы закроете дверь в дальнем конце коридора, то люди перестанут заходить в него с другого конца. Вы понимаете, о чём я?» — спросил Джонсон.

В ответ МВД Франции называл неприемлемыми обвинения Лондона, отметив увеличение количества перехвата мигрантов.

Однако санкции собираются вводить против Минска и Москвы.

«Ясно, что накаляется обстановка на госгранице, и ясно, с каким прицелом. Мы же это прекрасно понимаем. Не зря же они через запятую: «Лукашенко виноват», следом — Путин, «Беларусь виновата», следом — Россия виновата. Ясно, что это нацелено на эскалацию напряжённости», — заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с рабочей группой по доработке проекта Конституции.

Так или иначе Европа старается вовлечь Москву в эту историю. И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель дважды звонила российскому лидеру с просьбой оказать влияние на Минск для урегулирования миграционного кризиса, на что Путин предложил напрямую обратиться к властям Белоруссии. С аналогичной просьбой к президенту РФ 15 ноября обратился и другой немецкий политик — и.о. главы МИД ФРГ Хайко Маас. Шанс на миллион. Почему Запад не свергает Лукашенко © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Рассуждая о дальнейшем развитии истории с миграционным кризисом, белорусский политолог Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру выразил мнение, что при попытке прорыва границы польские пограничники могут стрелять, значит, будут жертвы, а если их не пропустят, то беженцам придётся вернуться обратно в лагерь.

«Чтобы они не замерзали, я думаю, единственное верное решение — вывезти их в Германию, тем более, власти ряда немецких городов заявили, что готовы их принять: Мюнхен, Нюрнберг. Я так понимаю, среди мигрантов распространяются сведения, что их Германия готова принять. Поэтому они идут в сторону Польши, думая, что через Польшу их пропустят», — сказал Дзермант.

В свою очередь, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин отмечает, что Белоруссия и Польша не останутся наедине с этой проблемой, решать её придётся России и Германии — лидеру Союзного государства и лидеру Евросоюза, хотя Брюссель в лице Борреля вышел на связь с Минском, он позвонил главе МИД Белоруссии Владимиру Макею.

«Я думаю, будет комбинированный вариант: кого-то вывезут, кого-то увезут в Германию, кого-то оставят в Белоруссии. Эта проблема как-то решится. Но прецедент создан. Евросоюз стал разговаривать с минским руководством. Пока что Лукашенко добился главного — его де-факто признали в Евросоюзе. Эту задачу он выполнил, а дальше посмотрим. Может быть, он хочет получить признание де-юре, но он понимает, что на данном этапе это несбыточная задача.

<…> От России он в основном удалялся на уровне риторики. На уровне риторики он любит удаляться от России, но на самом деле деваться ему некуда», — заявил эксперт в интервью изданию Украина.ру.

Нынешнюю кризисную ситуацию можно урегулировать напрямую с Минском, но Евросоюз этого не делает. Зная, что за Белоруссию как за партнёра по союзному государству в любом случае вступится Россия, Брюссель не упускает возможности создать повод — ничем не обоснованный — для очередного расширения антироссийских санкций, поэтому и стремится всеми возможными способами втянуть её в историю с миграционным кризисом.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что российской стороне лучше оказать влияние на власти Белоруссии, но не для того, чтобы люди не мёрзли в белорусских лесах в середине ноября, а потому что это в интересах Москвы — для улучшения отношений с ЕС.