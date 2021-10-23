Власти Львова в очередной раз отказались выполнить решение Верховного Суда Украины и передать прах советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам - для захоронения в России

Шесть из восьми областных центров Западной Украины — в первой десятке самых комфортных городов страны

Киевское издание «Фокус» в тринадцатый раз подготовило Рейтинг комфортности украинских городов. В 2021 году в методику подсчета редакция, помимо таких традиционных критериев, как экономические и экологические показатели, внесла субъективное восприятие жителями своих городов.

Взяв за основу результаты Седьмого муниципального опроса, подготовленного социологической группой «Рейтинг» по заказу Международного республиканского института, «Фокус» добавил пять новых критериев. Среди них, например, оценка доступности города для людей с инвалидностью. И в целом при подготовке справок о городах редакция обращала внимание, прежде всего, на новости, связанные с состоянием местной инфраструктуры. Олег Хавич: кто он © lugansk1.info

Таким образом, в рейтинге «Фокуса» произошли значительные изменения в сравнении с результатами аналогичного рейтинга 2020 года: лидером стал Тернополь, в первой пятерке оказалось четыре областных центра Западной Украины, во второй — ещё два. У них есть кое-что общее: здесь экологическая обстановка, как правило, лучше, чем в левобережной Украине, совершается меньше преступлений, ниже цены. При этом ниже и зарплаты, — но, видимо, счастье не только в деньгах.

Редакция выбрала 16 критериев, по которым оценивались их качества. Максимально можно было набрать 125 баллов, из которых 50 — за экономические показатели, 25 — исходя из оценки горожанами качества муниципальных услуг, и по 10 — за хорошие школы, высокие экологические показатели, высокий ожидаемый уровень жизни, а также за низкие показатели преступности и заболеваемости COVID-19.

При этом уже описание победителя рейтинга, Тернополя, похоже на рекламу коррупционной программы «Большое строительство» — мол, кладут асфальт на объездной трассе вокруг Тернополя, ремонтируют дороги от областного центра к меньшим городам и селам, а на берегу городского озера построили водную арену, которая сможет принимать 1 тысяч зрителей. Та же ситуация и с занявшим второе место Ивано-Франковском — упомянуто сооружение в городе моста к микрорайону Пасечная, на что в рамках «Большого строительства» выделено 100 миллионов гривен.

При этом отмечено, что главной темой в повестке дня Ивано-Франковска остается коронавирус, от которого привито лишь 44 тысячи жителей города из общего населения в 230тысяч, а 80% педагогических коллективов вакцинировались лишь в 10 из 42 городских школ. Поэтому мэрия использует метод кнута и пряника: вакцинированным обещают оплачивать проезд в общественном транспорте и бесплатные билеты на футбол, а непривитых служащих коммунальных предприятий грозят уволить. Как русский Львов стал русофобским и что с ним будет © РИА Новости, Павел Паламарчук / Перейти в фотобанк

На третьем месте в рейтинге — Хмельницкий, который в этом году также выиграл The 2021 Europe Prize. Эту награду Парламентская ассамблея Совета Европы ежегодно присуждает городу, который активнее всего популяризирует европейские ценности. Кроме этого, Хмельницкий вновь возглавил рейтинг по благоприятности бизнес-климата. Отмечу, что мэры Тернополя, Ивано-Франковска и Хмельницкого избраны при поддержке националистической партии «Свобода».

На пятом месте в рейтинге «Фокуса» расположился город Ровно. В справке о нём тоже не обошлось без упоминания «Большого строительства» — в частности, об отремонтированной недавно автомобильной дороге Ровно-Луцк (Н-22). А вот описание находящихся на восьмом месте Черновцов скорее похоже на рекламу нового мэра города. К примеру, в качестве достижений местной власти названа реконструкция сквера расположенный возле главной городской достопримечательности — бывшей резиденции митрополитов Буковины и Далмации, входящей в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. При этом у самих жителей города эта реконструкция вызвала, мягко говоря, противоречивые отзывы.

Замыкает первую десятку рейтинга комфортности украинских городов самый западный областной центр — Ужгород. Тут редакция «Фокуса» выделила два момента: выдачу электросамокатов местным полицейским, и запуск регулярного сообщения с Киевом. Последнее — действительно событие, тем более, что в сентябре в аэропорту «Ужгород» заработало оборудование, позволяющее самолетам заходить на посадку по приборам. Ранее при малейшем ухудшении видимости пилотам приходилось отправляться на запасной аэродром.

Фрондой по нынешним временам является описание Луцка, занявшего одиннадцатое место. Редакция «Фокуса» отметила, что тут на площади Героев Майдана демонтируют постамент, который зарезервировали под памятник Степану Бандере, а вместо него планируют обустроить зеленую зону. Под памятник предлагают отвести другие места, но главная проблема не в этом, а в отсутствии денег на его изготовление. Граждане собрали лишь двадцатую часть от стоимости монумента, которую сейчас оценивают в 3,5 миллиона гривен (около 120 тысяч евро), а городской бюджет выделить такую сумму не в состоянии.

Среди областных центров Западной Украины самую низкую позицию в рейтинге — 15-е место — занял самый большой из них, Львов. Может, потому, что там продолжается декоммунизация, в частности, окончательно демонтирован Мемориал Славы советских воинов? По крайней мере, именно с этого «Фокус» начал описание города.

Власти Львова продолжают торговать прахом разведчика Кузнецова

В среду, 20 октября, появилась информация о том, что Кассационный административный суд Верховного суда Украины обязал исполком Львовского горсовета передать останки Героя Советского Союза Николая Кузнецова его родственникам, проживающим в России. В 2015 году имя Николая Кузнецова было внесено в украинский «Список лиц, подпадающих под закон о декоммунизации». Памятники Кузнецову на Украине были уничтожены, а могила героя, расположенная на львовском Холме Славы, многократно подвергалась осквернению со стороны украинских националистов. Родственники Кузнецова при поддержке губернатора Свердловской области неоднократно обращались к властям Львова с просьбой о передаче его останков для перезахоронения в России. Львовская мэрия отказывала в передаче, игнорируя, в том числе, и решения судебных органов Украины.

К сожалению, так же случилось и на этот раз. Члены исполнительного комитета Львовского горсовета на заседании 22 октября единогласно поддержали решение отказать в передаче родственникам останков советского разведчика-диверсанта Николая Кузнецова для их захоронения в России. Аналогичное решение Львовский горисполком принял и в феврале 2020 года.

Мэр Львова Андрей Садовый мотивировал решение своих коллег «невозможностью сотрудничества со страной-агрессором во время войны». «А не хочет Россия вернуть нам 121 гражданина Украины, которые сегодня арестованы по политическим и религиозным мотивам на территории их страны, а также 296 людей, находящихся в нечеловеческих условиях на оккупированных территориях? Наша позиция однозначна — мы не сотрудничаем с оккупантами!», — написал Садовый в Facebook.

При этом во Львове ходят упорные слухи, что причиной подобного поведения мэра Львова является не его попытка продемонстрировать свой патриотизм или желание действительно что-то получить взамен праха советского разведчика. Знакомые с состоянием захоронений на Холме Славы во Львове утверждают, что останков Николая Кузнецова в его могиле давно нет, и именно открытия этого факта в случае официальной эксгумации боится Андрей Садовый. Культ кофе: как Львов стал кофейной столицей Украины © CC0, Pixabay

Владимир-Волынский может стать просто Владимиром

Киевские и местные власти в нынешней Украине даже не пытаются скрыть того, что так называемая «декоммунизация» является лишь прикрытием процесса уничтожения любого напоминания о том, что большая часть территории нынешней Украины некогда входила в состав России. К примеру, 20 октября на внеочередной сессии Волынского областного совета была поддержана инициатива о переименовании города Владимир-Волынский просто во Владимир. 1 октября за это проголосовал Владимир-Волынский, а теперь окончательное решение о переименовании должна принять Верховная Рада (ВР).

Стоит отметить, что сам процесс запустил в мае этого года Игорь Гузь, депутат ВР от округа №19, куда входит Владимир Волынский. «Как народный депутат Украины, представляющий город в парламенте, я выступаю с инициативой о восстановлении исторической справедливости, а именно — за возвращение городу его славного названия „Владимир"! Убеждён, мы должны помнить свою историю. Ведь сотнями лет во всей Европе наш город над Лугой знали именно под таким названием. И только во времена Российской империи, а затем — Советского Союза городу добавили название „Владимир-Волынский"», — заявил тогда Гузь.

После решения Владимир-Волынского горсовета начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации российского города Владимир Александр Карпилович посоветовал украинским коллегам «поднять исторические анналы, перелистать учебники и понять, что город Владимир может быть только один, и расположен он на территории Российской Федерации».

Понять логику переименований, которая в последние годы захлестнула Украину, зачастую невозможно. Так, 30 октября 2019 года Верховная Рада переименовала город Переяслав-Хмельницкий (Киевская область) просто в Переяслав. Второй части названия «не повезло», потому что Богдан Хмельницкий, воссоединивший Малороссию с Россией в 1654 году, в нынешней Украине нередко считается национальным предателем. Правда, по этой логике нужно было переименовывать Переяслав в Мазепинск, чтобы ничего не напоминало о «Переяславской Раде», которая и приняла вышеупомянутое решение о воссоединении. При этом возвращать городу Хмельницкий историческое название «Проскуров» никто не собирается, а изображение Богдана Хмельницкого остаётся на монете в 5 гривен.