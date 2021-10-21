Николай Кузнецов — легендарный советский разведчик и диверсант времён Великой Отечественной войны. Имея феноменальные способности к языкам, он в совершенстве овладел немецким. В ходе своей деятельности на оккупированной гитлеровцами Украине Кузнецов выдавал себя за немецкого офицера. Таким образом он добывал ценнейшие сведения для советского командования и лично ликвидировал более 10 гитлеровских генералов и высокопоставленных чиновников.
В 2015 году имя Николая Кузнецова было внесено в украинский «Список лиц, подпадающих под закон о декоммунизации». Памятники Кузнецову на Украине были уничтожены, а могила героя, расположенная на львовском холме Славы, многократно подвергалась осквернению со стороны украинских националистов.
Родственники Кузнецова при поддержке губернатора Свердловской области неоднократно обращались к властям Львова с просьбой о передаче его останков для перезахоронения в России. Львовская мэрия отказывала в передаче, игнорируя, в том числе, и решения судебных органов Украины.
«В феврале 2020 года Исполнительный комитет Львовского городского совета не согласился передать останки Николая Кузнецова его родственникам в Россию. Мэр Львова Андрей Садовой отметил, что останки Кузнецова можно обменять на пленных украинцев», — информирует украинское издание.
После этого племянница Кузнецова Маргарита Брюханова обратилась в Верховный суд Украины. 15 сентября суд обязал исполнительный комитет Львовского городского совета разрешить перезахоронение останков Николая Кузнецова. Решение является окончательным и не подлежит обжалованию.