Кассационный административный суд Верховного суда Украины обязал исполком Львовского горсовета отдать останки Героя Советского Союза Николая Кузнецова его родственникам, проживающим в России, сообщило 20 октября украинское интернет-издание «Левый берег»

Николай Кузнецов — легендарный советский разведчик и диверсант времён Великой Отечественной войны. Имея феноменальные способности к языкам, он в совершенстве овладел немецким. В ходе своей деятельности на оккупированной гитлеровцами Украине Кузнецов выдавал себя за немецкого офицера. Таким образом он добывал ценнейшие сведения для советского командования и лично ликвидировал более 10 гитлеровских генералов и высокопоставленных чиновников.

В 2015 году имя Николая Кузнецова было внесено в украинский «Список лиц, подпадающих под закон о декоммунизации». Памятники Кузнецову на Украине были уничтожены, а могила героя, расположенная на львовском холме Славы, многократно подвергалась осквернению со стороны украинских националистов.

В Госдуме РФ предложили выкупить останки советского разведчика Кузнецова у Украины © iskra-kungur.ru

«В феврале 2020 года Исполнительный комитет Львовского городского совета не согласился передать останки Николая Кузнецова его родственникам в Россию. Мэр Львова Андрей Садовой отметил, что останки Кузнецова можно обменять на пленных украинцев», — информирует украинское издание.

После этого племянница Кузнецова Маргарита Брюханова обратилась в Верховный суд Украины. 15 сентября суд обязал исполнительный комитет Львовского городского совета разрешить перезахоронение останков Николая Кузнецова. Решение является окончательным и не подлежит обжалованию.